Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün Avusturyada seçmenler ülkenin yeni parlamentoyu (Nationaltag) seçmek için sandığa gitti. Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) adayı ve mevcut Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz seçimin kazanma ihtimali en yüksek olan adayı. Sandık çıkış anketine göre merkez sağ Halk Partisi yüzde 30,2 oyla seçimi kazanıyor.

31 yaşındaki Kurz, partisi seçilirse ve bir hükümet kurabilirse Avrupanın en genç lideri olacak.

Sosyal Demokratlar, Halk Partisi ve Özgürlük Partisinin birincilik için yarıştığı seçimlerde merkez sol Sosyal Demokratların seçim kampanyası sosyal eşitsizliği azaltma üzerine inşa edilmişti. Diğer iki parti ise göçmen ve İslam karşıtlığı mesajlar içeren kampanyalar yürütmüşlerdi. Kazanma ihtimali yüksek olan ÖVPnin adayı Kurz yasadışı göçmenliğin düzenin ve güvenliğin sonunu getireceğini söylemişti. Aşırı sağ partinin ilk kez koalisyon hükümeti kurması bekleniyor. Seçimde sandıklar Türkiye saatiyle saat 16:00da kapanıyor olacak. Seçimde 6.4 milyon Avusturya vatandaşı oy kullandı.

Seçim sandıkları kapanmadan yarım saat önce Facebook hesabından bir video paylaşan Sebastian Kurz, Avusturyalı seçmenlere Bu akşam sonuç ne çıkarsa çıksın. Büyük hareketimizden ve son hafta ve aylarda birlikte yaptıklarımızdan gurur duyuyorum. Hepinize teşekkürler! diye seslendi.