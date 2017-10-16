Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evinde Teleset Mobilya Akhisarspor’a tarihi bir skorla 6-1 yenilen Trabzonspor, Tendik Direktör Ersun Yanal ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Bu kararın gün içinde çıkması bekleniyor.Yanal’dan sonra teklif götürülmesi beklenen isimse eski Milli Takımlar Futbol Direktörü Fatih Terim. Bordo mavili yönetim, Terim’in ligi tanıması ve oyuncular üzerindeki pozitif etkisinin takımı kötü gidişten çıkaracağını düşünüyor.