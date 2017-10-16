Artvin’in Murgul ilçesinde şiddetli yağmurdan dolayı dereler taşarak su baskınlarına sebep oldu. İlçede belediye ve Kaymakamlık tarafından olabilecek sel ve afetlere karşı vatandaşlar uyarılırken, taşan dere suları nedeniyle Murgul'daki sentetik futbol sahası büyük zarar gördü.
Artvin’de şiddetli yağmur derelerin taşmasına sebep oldu
16.10.2017 - 14:33 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artvin’de bugün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur Artvin’in Murgul, Borçka, Hopa ve Arhavi ilçesini etkisi altın aldı.
Etiketler : Artvin,şiddetli yağmur dereleri,
511719 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/511719.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER