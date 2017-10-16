Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artvin’in Murgul ilçesinde şiddetli yağmurdan dolayı dereler taşarak su baskınlarına sebep oldu. İlçede belediye ve Kaymakamlık tarafından olabilecek sel ve afetlere karşı vatandaşlar uyarılırken, taşan dere suları nedeniyle Murgul'daki sentetik futbol sahası büyük zarar gördü.