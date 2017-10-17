Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok ev ve resmi kurumun çatısı uçtu. İlçede akşam başlayan, gece saatlerinde etkisini artıran fırtına, elektrik kesintisine ve bazı ağaçların devrilmesine neden oldu. Fırtına nedeniyle Hükümet Konağı, Karlıova Öğretmenevi, 11 ilkokul, otobüs durakları ve birçok evin çatısı uçtu. Çatılardan kopan parçaların isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı, bazı araçlarda maddi hasar oluştu. Kaymakamlık ve belediye ekipleri, fırtınadan zarar gören vatandaşları ziyaret etti. İlçede hasar tespiti yapılmaya başlandı. Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Belediye olarak gerekli önlemi aldıklarını, acil yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara da ulaştıklarını belirten Bingöl, ilçede rüzgarın etkisini sürdürdüğünü kaydetti.