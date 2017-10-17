Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya’nın başkenti Varşova’ya günübirlik resmi ziyaret düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Duda tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Duda, resmi törenin ardından ikili görüşmeye geçti. Görüşmede iki ülke arasındaki konuların ele alınması bekleniyor. Liderler, ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçecek.
Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü
17.10.2017 - 14:01 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 14:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Varşova’da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Varşova,Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda,
512013 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/512013.aspx
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