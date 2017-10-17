Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya’nın başkenti Varşova’ya günübirlik resmi ziyaret düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Duda tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Duda, resmi törenin ardından ikili görüşmeye geçti. Görüşmede iki ülke arasındaki konuların ele alınması bekleniyor. Liderler, ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçecek.