Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki terör saldırısında yaralananların tedavisi için 3 yardım uçağı gönderdi.Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla Somali'ye gönderilen yardım uçaklarında, terör saldırısında yaralananların tedavilerinde kullanılacak tıbbi malzemeler yer aldı. Katarlı sağlık ekiplerinin de aynı uçaklarla Somali'ye ulaştığı aktarıldı.Tıbbi cihazlar ile donatılmış sağlık ekiplerinin Somali'de ameliyatlara katılacağı, bazı yaralıların da tedavilerinin tamamlanması için ülke dışına taşınacağı kaydedildi.Mogadişu'da cumartesi günü düzenlenen bombalı saldırılarda 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.