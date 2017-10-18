Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fiyat yükselişinde iç piyasaya verilen kırmızı domates talebinin artması, buna karşın tarlada açıktaki domatesin soğuyan hava sebebiyle azalması ile ihracatın hızlanmasının etkili olduğu bildirildi. Yayla sezonunda açıkta yetiştirilen domatesten umduğunu bulamayan çiftçi yaklaşık 1 ay sonra çıkacak serada güzlük domates için umutlandı. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, yaylalarda açıkta yetiştirilen domates hasadının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Çiftçilerimiz bu yaz döneminde zarar etti. 40 kuruş, 50 kuruş, 80 kuruş civarında fiyatlarla satışı yapıldı. Şuanda domatesler bitmek üzeredir. Soğuk havayla birlikte yaylalarda kırmızı domates azalmıştır. İç piyasada talep arttığından dolayı, yeşil yani çakır domateslerinde ihracata gitmesinden dolayı fiyatlarımız normale bindi" dedi.



"Umutlarımız arttı"

Yayla domatesinin 1.5 lira, ihracatlık domatesin ise 1.8 lira olduğunu ifade eden Şahin, bu fiyatların umutları arttırdığını dile getirdi. Fiyat artışını da değerlendiren Şahin, "Fiyatlardaki yukarı doğru tırmanışın sebebi yaylalardaki domateslerimizin azalması. Havaların soğuk gitmesinden dolayı yayla domateslerimizde kızarma azalmıştır. İç piyasada kırmızıya talep artmıştır. Bu sebeple fiyatlarımız bir nebzede olsa artmaya başlamıştır. Bu da çiftçilerimizin yüzünü güldürecektir" diye konuştu.

Yaklaşık 1 ay sonra başlayacak güz domatesi sezonu için beklentilere değinen Şahin, "Güz domatesi içinde çiftçimizin beklentisi büyüktür. İnşallah Rusya kapımız da açılır, Habur kapımız da açılır. İhracatımız da artar, çiftçimizin yüzü güler. Beklentimiz çok büyüktür, daha da iyi olacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kaydetti.



Şahin, ihracatın şuan için Romanya, İsrail, Suudi Arabistan ve Suriye'ye gerçekleştiğini, Habur veya alternatif kapının açılmasıyla Irak'a ihracatın yeniden hareketleneceğini kaydetti.

Serada domates yetiştiriciliği yapan üretici Zeynep Yıldız da kaliteli domates yetiştirmek için çaba harcadıklarını belirterek, "Domatesimiz 1 ay sonra çıkar. Emek çekiyoruz ve emeğimizin karşılığını bekliyoruz. Fiyatların yükseldiğini duyduk, onun için sevindik" dedi.



Önemli domates üretim merkezlerinden olan Erdemli ilçesinde yıllık rekolte 700 bin tonu buluyor.