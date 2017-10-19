Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, kontrolünü eline aldığı Kerkük'te temizliğe başladı.

"FİTNE VE NEFRET ÇIKARANLARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

İbadi, Kerkük'te "manipülasyon içerikli görüntüler yayıp halk arasında fitne ve nefret çıkarmak isteyen kişilerin peşini bırakmayacaklarını" ifade etti.

"SİLAHLI GRUPLAR KENTİ TERK ETSİN"

Kent merkezinde güvenliği yerel polis ve onlara destek veren terörle mücadele güçlerinin sağladığını kaydeden İbadi, bunun haricindeki silahlı grupların kentteki varlığına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

"GÜVENLİKTEN POLİS SORUMLU"

İbadi, Kerkük'te güvenliğin sağlanması, tüm etnik ve dini unsurların evleri ve mülklerinin korunmasının söz konusu güçlerin sorumluluğunda olduğunu aktardı.

"KÜRT BÖLGELERİNDE DEVRİYE"

Öte yandan Kerkük'te Güvenliği Sağlama Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ortak Operasyonlar ile Milli Güvenlik Müsteşarlığı ve Kerkük Polis Müdürü, kentteki Kürt bölgelerinde devriye gezerek vatandaşlara güvence veriyor." denildi.

''HAŞDİ ŞABİ YAĞMA YAPIYOR'' İDDİASI

Kerkük'te Haşdi Şabi'ye bağlı bazı milis grupların Kürt yetkili ve sivillerin evlerine saldırıp yağma eyleminde bulunduğu iddia ediliyor.