Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ saflarında savaşan 1.500 kişinin, Avrupa ülkelerine döndüğünü söyledi. Tunus’u ziyaret eden Kerchove, Tunus İçişleri, Savunma ve Adalet Bakanlarıyla bir araya gelerek terörle mücadele konusunda güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi meselesini ele aldı. Kerchove, görüşme sonrası başkent Tunus’taki AB binasında düzenlediği basın toplantısında “DEAŞ’a bağlı Avrupalı savaşçıların dönüşleri sebebiyle büyüyen meselelerin üstesinden gelmek amacıyla Avrupa’nın sınırını koruması ve gereken tedbirleri alması gerekiyor” diye konuştu.

İNGİLTERE: TEHDİT BÜYÜYOR

Bu arada Birleşik Krallık’ta iç istihbarat servisi MI5’ın Başkanı Andrew Parker, ülkenin karşı karşıya olduğu terör tehdidinin daha önce görülmemiş bir ölçekte ve hızda büyüdüğünü söyledi. Terör tehdidinin bu yıl içinde dramatik bir şekilde arttığını ve MI5’ın 500’den fazla eş zamanlı operasyon yürüttüğünü belirten Parker “Bugün çok daha fazla terörist etkinlik, çok daha hızlı biçimde gelişiyor ve bunları teşhis etmek de daha zor. MI5, eş zamanlı operasyonlarında 3 binden fazla şüpheliyi araştırıyor. Operasyonlarda 20 bin kişiyi aşan terörle irtibatlı kişi havuzunu da dikkate alıyor. MI5 bu operasyonlarını 4 bin kişilik kadrosuyla yürütüyor, buna rağmen bütün terör saldırılarını engellemenin mümkün olmuyor” dedi.

DEAŞ’A KATILAN 130 İNGİLİZ ÖLDÜ

Birleşik Krallık’tan DEAŞ saflarına katılmak için Suriye ve Irak’a 800’den fazla kişinin gittiğini, bunların bugüne kadar 130’unun öldüğünü söyleyen Parker, ülkeye geri dönenlerin ise bir “risk değerlendirmesinden” geçirildiğini ifade etti. Avrupa’nın 30 ülkesinden istihbarat ser-vislerinin, merkezi Hollanda’da bulunan bir terörle mücadele iş birliği operasyon merkezi oluşturduğunu da açıklayan Parker, Terörle Mücadele Grubu (Counter Terorism Group-CTG) olarak bilinen bu merkezin çalışmaları sayesinde bugüne kadar 10’dan fazla saldırının engellendiğini ve saldırganların yakalandığını bildirdi.