Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Afganistan’ın Kandahar vilayetinde bugün bir askeri üsse gerçekleştirilen saldırı sonucunda çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve birçok yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.