Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Afganistan’ın Kandahar vilayetinde bugün bir askeri üsse gerçekleştirilen saldırı sonucunda çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve birçok yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Türkiye'den Afganistan'daki saldırıya kınama
19.10.2017 - 12:48 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı.
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,Afganistan,saldırı,
512578 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/512578.aspx
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