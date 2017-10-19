Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hoffenheim Başakşehir maçı AZ TV, İdman TV şifresiz izle gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. UEFA Avrupa Ligindeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, Alman ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Peki Hoffenheim Başakşehir maçı AZ TV, İdman TV şifresiz izlenebilecek mi? Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Liginde temsilcimiz Başakşehir, ilk maçında kendi evinde Ludogorets ile 0-0, deplasmanda ise Braga'ya 2-1 yenilmişti. Avrupa arenasında üçüncü mücadelesine çıkacak olan Başakşehir'in Hoffenheim ile oynayacağıı maç, Tivibu Spor 2 ekranlarından şifreli olarak yayınlanıyor. Peki Hoffenheim Başakşehir maçı AZ TV, İdman TV şifresiz izlenebilecek mi? Futbol severler bu soruya cevap arıyor. Hoffenheim Başakşehir maçı AZ TV, İdman TV şifresiz yayınlanmıyor ancak Hoffenheim Başakşehir maçını şifresiz ve canlı olarak takip etmek için aşağıdaki linkle tıklamanız yeterlidir... İşte detaylar...

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BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF AVRUPA'DA İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ



UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Almanya'nın Hoffenheim takımına konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Turuncu-lacivertliler, Hoffenheim karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 13. kez sahada yer alacak.

Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 12 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında başarılı olarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı 6 maçta, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.



İstanbul ekibi, Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında iç sahadaki maçta 2-0'lık skorla elde etti.





EN GOLCÜ İSİM VİSCA



İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 12 maçta fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde 19 gol gördü. Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en golcü ismi 4 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3 golü bulunan Eljero Elia ve ikişer kez fileleri havalandıran Emre Belözoğlu ve Marcio Mossoro takip ediyor.



Medipol Başakşehir'in diğer 2 golüne ise Doka ve Adebayor imza attı.

AZ TV yayın akışı

22.02.2017

8:00 "Xəbərlər"

8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

11:00 "Xəbərlər"

11:30 Bədii film: "Fərsizin gündəliyi-2"

13:00 "Hərb tariximizdən"

13:30 "Təmas nöqtəsi"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Günün nəbzi"

15:10 Cizgi filmləri

15:30 "Sağlam olaq"

16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

17:00 "Xəbərlər"

17:30 "Musiqi mozaikası"

18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)

18:30 Televiziya filmi

19:00 "Region xəbərləri"

19:30 "Musiqi dəqiqələri"

20:00 "Xəbərlər"

20:50 "Günün nəbzi"

21:30 "Elm və innovasiya"

22:15 Televiziya filmi

23:00 "Xəbərlər"

2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

2:15 "Elm və innovasiya"

3:00 "Günün nəbzi"

3:40 "Görüş yeri"

5:00 "Xəbərlər"

5:50 "Müasir Azərbaycan gənci"

6:20 Televiziya filmi

7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

7:15 "Xalq təranələri"

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

22.02.2017

08:00 İdman xəbər

08:20 Bakı 2015.Avropa oyunları

10:00 Futbol.Çempionlar liqası.”Mançester Siti” – “Monako”

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Bayer” – “Atletiko” M

14:00 Avrofutbol

15:00 İdman xəbər

15:20 Voleybol.Çempionlar liqası.”Çemik Polis” – “Telekom”

17:00 İspaniya çempionatının icmalı

18:00 İdman xəbər

18:20 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)

19:30 Avropadan futbol (canlı)

20:30 Arena.Trabzonsporun yeni stadionu (yeni)

21:00 İdman xəbər

21:45 Futbol.İspaniya çempionatı.”Valensiya” – “Real” M (canlı)

23:45 Futbol.Çempionlar liqası.”Sevilya” – “Lester” (canlı)

02:00 İdman xəbər

02:20 Futbol dahiləri

02:00 “Kotv klassik”.Telejurnal

03:00 İdman xəbər

03:00 İdman xəbər

03:20 Futbol.İngiltərə çempionatı.“Lester” - ”Mançester Yunayted”

05:00 “Kotv klassik”.Telejurnal

06:00 Futbol.Almaniya çempionatı.”Borussiya” D – “Leypsiq

08:00 İdman xəbər

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Arena Sport 2 HD (serbia)



beIN Sport Max 7



beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)



BT Sport Extra Red Button



OTE Sport 7 HD



Sky Sport 8 (Germany)



Sport Tv1 (Portugal)