Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ehliyet sınav sonuçlarınızı öğrenmek için doğru adrestesiniz. 7 Ekim’de sınava giren adaylar ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunu arıyor. Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı sınavlar sabah saatlerinde açıklanırken, sonuçlar şu ana dek açıklanmadı. Peki 7 Ekim Ehliyet Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Sınav soruları 1. Grup görmek için tıklayınız

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Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakanlığın yayımladığı takvime göre ehliyet sınav sonuçları 19 Ekim 2017 Perşembe günü, bakanlığın resmi web sitesinde açıklanacaktır. Sonuçların açıklanacağı saat üzerinden resmi bir açıklama yapılmadı. MEB, sınav sonuçlarını sabah saatlerinde açıklarken şu ana kadar bir açıklama gelmedi. MEB sonuçları bugün açıklaması bekleniyor.

Direksiyon sınavı ne zaman yapılacak?

Sonuçlar açıklandıktan sonra bakanlık direksiyon sınavlarının ilkini 4 ve 5 Kasım'da başlatıyor.

Direksiyon sınavında dikkat edilmesi gereken hususlar

- Aday sürücü koltuğuna oturmadan önce heyecanını yenmeli ve konstantre içinde olmalıdır.

- Direksiyon sınavına giren aday, kontağı çalıştırmadan önce yapması gerekenler: Koltuk ayarlaması, aynaları ayarlaması, aday manuel vitesli bir arabada sınava girecekse vitesi boşa alması.

- Arabayı çalıştırdıktan sonra adayın yapması gerekenler: Aday kolunu pencere tarafına uzatmamalı, her iki eliyle direksiyona hakim olmalı. Hız sınırlarına göre arabayı kullanmalı (ne çok yavaş, ne çok hızlı). Aday yanındaki hocasıyla ve arkadaki görevlilerle konuşmamalı, soru sorulduğunda gözlerini yoldan ayırmadan cevap vermeli.

- Şerit değiştirmede hızlı hareket etmemeli; ilk önce geçeceği şerite doğru sinyal vermeli ve yan aynalardan o şeriti kontrol etmeli (Görevlilerin en çok dikkat ettiği durum), diğer şerite geçerken direksiyonu hemen çevirmemeli, yavaşça hareket etmeli.

Direksiyon sınavında aday arabanın içinde 30 dakika kalmışsa, sınavı geçmiş demektir. 30 dakikadan önce eğer aday arabadan indirildiyse, sınavı geçersiz olarak görülmektedir.

Direksiyon sınav sonuçları, kurs üzerinden belli olmaktadır. Sonuçlar açıklandıktan sonra işlemler Emniyet müdürlüklerinde gerçekleşitiriliyor.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merakla beklenen ehliyet sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı 2017 sınav takvimine göre belli oldu. Binlerce adayın büyük bir heyecanla beklediği ehliyet sınav sonuçlarının bugün resmen açıklanması bekleniyor. Ancak saat bilgisi paylaşılmadı. Bir önceki sınav saat 16:30’da açıklanmıştı. Adaylar sınav sonuçlarına MEB'in internet sayfası http://www.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

a. Sınav sorularına, cevap anahtarına,sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına yapılacak olan itirazlar, soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde ÖDSGM resmî internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

b. Kursiyerler, sınav sorularına, cevap anahtarına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını yapabilmeleri için, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatıracaklardır.

c. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

ç. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.