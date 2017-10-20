Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Valday Forumu'nda konuşan Putin, bugüne kadar Rusya'nın INF'ye (Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması) tümüyle uyduğunu savundu. Rusya'nın yeni füzeler geliştirerek antlaşmaya uymamakla suçlandığını öne süren Putin, "Havadan ve denizden geliştirdiğimiz sistemler olmasaydı buna gerek kalabilirdi. Ancak bu antlaşma sadece karada kullanılan sistemleri kapsıyor." dedi.

"ANLAŞMADAN ÖNCE BU SİSTEMLER ABD'DE ZATEN VARDI"

ABD'nin antlaşmadan çekilmesi halinde derhal benzer bir karşılık vereceklerini belirten Putin, "Antlaşma imzalanmadan önce ABD'nin denizden ve havadan kullanabileceği sistemler vardı. Bu nedenle antlaşma aslında Sovyetler Birliği'nin silahsızlanmasına yönelikti." ifadelerini kullandı.

"ARTIK DENGE SAĞLANDI"

Putin, Rusya'nın artık Kalibir ve benzer sistemleri geliştirdiğine işaret ederek, "Artık denge sağlandı." diye konuştu.

1987'DE İMZALANMIŞTI

INF, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin eski Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından 8 Aralık 1987'de imzalanmıştı.