Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz Baykal kimdir? Deniz Baykal Kaç yaşındadır? ile ilgili tüm detaylar bu haberde... CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal kaç yaşındadır? gibi Deniz Baykal ile ilgili merak ettiğiniz bu soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz. 20 Temmuz 1938 senesinde dünyaya gelen Deniz Baykal, Demokrat Parti iktidarına karşı gelişen öğrenci hareketlerine katılarak siyaset yaşamına giriş yapmıştır. 79 yaşındaki Baykal, siyasetçi kimliğinin dışında avukatlık da yapmıştır. 1963'te Olcay Baykal ile hayatını birleştiren Deniz Baykal’ın Aslı ve Ataç isminde iki çocuğu vardır. Geçen günlerde gribal enfeksiyon şikâyetiyle kaldırıldığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesine kaldırılan Baykal, anjiyo olmuştu. Beyin damarının tıkalı olduğu ve bu yüzden ameliyat edildiği öğrenilen Baykal'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. İşte Deniz Baykal ile ilgili merak ettikleriniz...

Deniz Baykal'ın aslen nereli olduğunu öğrenmek için tıklayın

BAYKAL KİMDİR?

20 Temmuz 1938 senesinde dünyaya gelen Deniz Baykal aslen Antalyalıdır. Siyasetle 1960 senelerine doğru Demokrat Parti iktidarına karşı gelişen öğrenci hareketlerine katılmakla tanışmıştır. Siyasetçi kişiliğinin dışında avukat olan Deniz Baykal şimdilerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili'dir. 1963 yılında Olcay Baykal ile evlenen Deniz Baykal’ın bu evliliğinden Aslı ve Ataç isminde iki evladı vardır.

DENİZ

CHP YÖNETİMİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Siyasetle 1960'lı yıllara doğru Demokrat Parti iktidarına karşı gelişen öğrenci hareketlerine katılmakla başlayan Baykal, CHP'nin 1965 genel seçimlerindeki yenilgisini analiz ettiği ve daha sonra doçentlik tezine dayanak olacak olan raporla CHP yönetiminin dikkatini çekti. Doçent olduğu yıl olan 1968'de CHP'ye girerek siyasal yaşama atılan Baykal, 14 Ekim 1973'te yapılan genel seçimlerde 185 milletvekili kazanarak birinci olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya milletvekili seçildi. O sırada CHP'nin Genel Başkanı Bülent Ecevit'ti.

MALİYE BAKANI OLDU

Seçimlerden sonra 1974'te Bülent Ecevit Başbakanlığında kurulan CHP - MSP koalisyon hükümetinden Maliye Bakanı olan Baykal, 1978'de kurulan 3. Ecevit hükümetinde ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı. Deniz Baykal bu dönemde CHP parti meclisi ve merkez yürütme kurulu, genel sekreter yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1979 Ekim ara seçimlerinden sonra toplanan olağanüstü CHP kurultayında parti yönetimini ağır bir şekilde eleştiren Baykal, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonra bir süre Ankara'da Ordu Dil Okulu'nda gözetim altında tutuldu.

2. KEZ GÖZETİM ALTINA ALINDI

Deniz Baykal, 1982 Anayasası'nın 5 yıl süreyle siyasi yasak getirdiği politikacılar arasında yer aldı. 1983 yılında siyasal partilerin kurulmasına izin verilmesinden sonra "yasaklı olmalarına rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü" gerekçesiyle bir grup önde gelen CHP'li ve AP'li politikacıyla birlikte Çanakkale Zincirbozan Askeri Tesisleri'nde 2. kez gözetim altına alındı.

SHP'Lİ OLDU

Deniz Baykal, siyasi yasaklı olmasına karşın 1984 yılında Sosyal Demokrasi Partisi'ne (SODEP) girdi; bu partinin Sosyaldemokrat Halkçı Parti'yle (SHP) birleşmesiyle SHP'li oldu. Eylül 1987'deki genel seçimlerde SHP'den Antalya milletvekili seçilen Baykal, SHP'de önce grup başkanvekilliği ardında da genel sekreterlik görevlerinde bulundu. Deniz Baykal, Haziran 1988'de göreve başladığı genel sekreterlikten 10 Eylül 1990'da istifa etti. Bu dönemde demokratikleşme çabalarına ilişkin bir rapor hazırlattı (Temmuz 1990). SHP'de bu dönemden başlayarak olağan ve olağanüstü kurultaylarda Genel Başkan Erdal İnönü'nün üç defa karşısına çıktı ancak başarılı olmadı. Genel Sekreterlik'ten istifasından sonra SHP parti içi muhalefetinin önderi oldu.

CHP GENEL BAŞKANI OLDU

Temmuz 1992'de kapatılan siyasi partilerin açılmasına izin veren yasanın sağladığı imkanla 9 Eylül 1992 tarihinde toplanan CHP Kurultayı'nda ilk kez Genel Başkanlığa seçildi. Atatürk ve İnönü'nden sonra Baykal da tıpkı onlar gibi 54 yaşında genel başkan oldu. 18 Şubat 1995 günü SHP ve CHP'nin Bütünleşme Kurultayı'nda aday olmayan Baykal, CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrıldı. 9 Eylül 1995 tarihindeki birleşmeden sonra yapılan CHP Olağan Kurultayı'nda Deniz Baykal tekrar ve ikinci kez Genel Başkanlığa seçildi. 30 Ekim 1995 Tarihinde kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üslendi. Deniz Baykal, bir tek şartla kerhen bu koalisyonun kurulacağında görev alacağını belirtti ve hemen erken seçim olmasını istedi. 24 Aralık 1995'te yapılan erken seçimle 19. Dönem Meclisi seçime götürüldü, bu tarih CHP'nin ilk kurultayı olan Sivas Kongresi'nin 76. yılında, Deniz Baykal 57 yaşında iken oldu.

SEÇİM SONUÇLARI NEDENİYLE İSTİFA ETTİ

24 Aralık 1995 Milletvekili Genel Seçimleri'nde yeniden Antalya Milletvekili olan Baykal, seçimleri takiben 53. Hükümetin kurulmasıyla Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinden ayrıldı. 23 Mayıs 1998 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 27.Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa 3. kez seçilen Baykal, 18 Nisan 1999 seçimlerinde CHP ile birlikte ilk kez seçim sonuçlarıyla parlamento dışında kaldılar. 22 Nisan 1999 tarihinde alınan seçim sonuçları nedeniyle istifa eden Baykal, 30 Eylül 2000 tarihinde Ankara'da toplanan Cumhuriyet Halk Partisi 11. Olağanüstü Kurultay'nda yeniden seçilerek üçüncü kez CHP Genel Başkanı oldu.

NEVRUZ ATEŞİNİN ÜZERİNDEN ATLADI

2015 yılı Genel Seçimleri hazırlık sürecinde Deniz Baykal, CHP milletvekili adayı olduğu Antalya'da CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya'da yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı. Baykal, "Barış içinde yaşamak istiyoruz. Hukuk içinde, adalet içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Taze bir başlangıç arıyoruz" cümleleriyle beraberlik mesajı verdi.

MECLİSİ AÇMA GÖREVİNİ ÜSTLENDİ

Deniz Baykal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15., 16., 18., 19., 20., 22., 23., 24. ve 25. dönem hükümetlerinde milletvekili olarak görev yaptı. 2015 Genel Seçimleri sonrasında 7 Haziran seçimlerinin ardından oluşan parlamentoda Meclis'i açma görevini, bu seçimlerde en yaşlı milletvekili olduğu için yine Antalya'dan aday olup seçilen Deniz Baykal üstlenmişti.

1 KASIM SEÇİMLERİNDE MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Deniz Baykal 1 Kasım 2015'te yapılan erken seçimde yeniden CHP'den Antalya milletvekili olarak Meclis'e girdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ DİKKAT ÇEKTİ

2015 yılında CHP Antalya Milletvekili seçilen Deniz Baykal, seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Dışişleri Konutu'nda bir araya geldi. Baykal, yaklaşık 2 saatten fazla süren kritik görüşmesi ve görüşme sonrasındaki açıklamaları ile gündeme geldi. Görüşmenin fotoğraflarını Deniz Baykal @dbdenizbaykal Twitter hesabından takipçileri ile paylaştı.

"CUMHURBAŞKANI ÇOK İLGİLENDİ"

Olcay Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretiyle ilgili "Cumhurbaşkanı çok ilgilendi. Başbakan da öyle. İkisi de geldiler. Yakından takip ediyorlar. Her gün iki üç bakan geliyor hastaneye ziyarete, sağ olsunlar" dedi.

Sağlık Bakanı'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan "Deniz Baykal'ın sağlığıyla ilgili gelişmeler olumlu, olumsuz değişiklik yok" dedi.

Baykal'ın beyin ölümü iddiası doğru mu? : - Basında ya da sosyal medyada değişik spekülatif haberler çıkıyor, beyin ölümüne dair. Kesinlikle böyle bir şey yok. Kesinlikle bu haberler doğru değil."

Baykal neden uyandırılmıyor? - "Çünkü, uyanık kaldığı süre içinde beyin yoruluyor. Onu önlemek, beyni daha fazla korumak için uyutma işlemine devam ediliyor."

Felç ya da kalıcı hasar var mı? : Hastada kalıcı hasarın söz konusu olup olmadığına yönelik İbiş, sürecin çok önemli olduğunu, süreç içinde anlık değişiklikler yaşanabildiğini, sonucun nereye varacağını, nasıl olacağını bugünden söylemenin mümkün olmadığını bildirdi. İbiş, "Süreci hep beraber takip edelim, süreci hep beraber gözlemleyelim. Elimizden geleni yapacağız, elbette iyileşmesi için de inancımızı ve duamızı eksik etmeyeceğiz." dedi.