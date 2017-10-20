Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz Baykal aslen nerelidir ve Deniz Baykal siyasi yaşamında hangi görevlerde bulunmuştur? son günlerde hastalığı sebebiyle gündemde sıkça yer alan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın aslen nereli olduğu ve siyasi kariyerinde hangi görevleri üstlendiği merak konusu oldu. İlk etapta gribal enfeksiyon şikâyetiyle hastaneye kaldırılan, ardından beyninde damar tıkanıklığı olduğu anlaşılan ve ameliyat edilen Deniz Baykal, aslen 1938 Antalya doğumludur. Türk avukat ve siyasetçi olan Baykal'ın sağlık durumunun her geçen gün daha da iyiye gittiği öğrenildi. İşte Deniz Baykal ile ilgili tüm detaylar...

Deniz Baykal ile ilgili tüm detaylar için tıklayın

SİYASİ KARİYERİ

Siyasetle 1960'lı yıllara doğru Demokrat Parti iktidarına karşı gelişen öğrenci hareketlerine katılmakla tanışan Baykal, CHP'nin 1965 genel seçimlerindeki yenilgisini analiz ettiği ve daha sonra doçentlik tezine dayanak olacak olan raporla CHP yönetiminin dikkatini çekti. Doçent olduğu yıl olan 1968'de CHP'ye girerek siyasal yaşama atıldı. 14 Ekim 1973'te yapılan genel seçimlerde 185 milletvekili kazanarak birinci olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya milletvekili seçildi.

1994 yerel seçimlerine üç parça halinde (SHP, DSP, CHP) katılan sol partiler birleşme arayışlarına başladılar. DSP baştan olumsuz yanıt verdi. SHP bu karara olumlu yaklaştı. SHP ve CHP 18 Şubat 1995'te toplanan kurultayda birleşti. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal bu kurultayda genel başkanlığa aday olmadı. 9 Eylül 1995 tarihinde birleşmeden sonra yapılan CHP Olağan Kurultayında genel başkanlığa seçildi. 30 Ekim 1995 tarihinde kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üslendi. Deniz Baykal, bir tek şartla kerhen bu koalisyonu kurdu, o da hemen erken seçim olması idi. Türkiye 24 Aralık 1995'te erken seçimlere gitti.

3 Kasım 2002 Türkiye genel seçimlerinde CHP yüzde 19,4 oyla 177 milletvekili kazanarak TBMM'ye girdi. Deniz Baykal Antalya milletvekili seçilmişti. Baykal, 22.Dönem TBMM'de Anamuhalefet partisi genel başkanı olarak görev yaptı. 2003 Ekim ayında 30.Kurultayda tekrar genel başkanlığa seçildi. 2004 Temmuz ayında muhaliflerden Mustafa Sarıgül'e karşı olağanüstü kurultayda güvenoyu aldı.

2. KEZ GÖZETİM ALTINA ALINDI

Deniz Baykal, 1982 Anayasası'nın 5 yıl süreyle siyasi yasak getirdiği politikacılar arasında yer aldı. 1983 yılında siyasal partilerin kurulmasına izin verilmesinden sonra "yasaklı olmalarına rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü" gerekçesiyle bir grup önde gelen CHP'li ve AP'li politikacıyla birlikte Çanakkale Zincirbozan Askeri Tesisleri'nde 2. kez gözetim altına alındı.

CHP GENEL BAŞKANI OLDU

Temmuz 1992'de kapatılan siyasi partilerin açılmasına izin veren yasanın sağladığı imkanla 9 Eylül 1992 tarihinde toplanan CHP Kurultayı'nda ilk kez Genel Başkanlığa seçildi. Atatürk ve İnönü'nden sonra Baykal da tıpkı onlar gibi 54 yaşında genel başkan oldu. 18 Şubat 1995 günü SHP ve CHP'nin Bütünleşme Kurultayı'nda aday olmayan Baykal, CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrıldı. 9 Eylül 1995 tarihindeki birleşmeden sonra yapılan CHP Olağan Kurultayı'nda Deniz Baykal tekrar ve ikinci kez Genel Başkanlığa seçildi. 30 Ekim 1995 Tarihinde kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üslendi. Deniz Baykal, bir tek şartla kerhen bu koalisyonun kurulacağında görev alacağını belirtti ve hemen erken seçim olmasını istedi. 24 Aralık 1995'te yapılan erken seçimle 19. Dönem Meclisi seçime götürüldü, bu tarih CHP'nin ilk kurultayı olan Sivas Kongresi'nin 76. yılında, Deniz Baykal 57 yaşında iken oldu.

SEÇİM SONUÇLARI NEDENİYLE İSTİFA ETTİ

24 Aralık 1995 Milletvekili Genel Seçimleri'nde yeniden Antalya Milletvekili olan Baykal, seçimleri takiben 53. Hükümetin kurulmasıyla Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinden ayrıldı. 23 Mayıs 1998 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 27.Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa 3. kez seçilen Baykal, 18 Nisan 1999 seçimlerinde CHP ile birlikte ilk kez seçim sonuçlarıyla parlamento dışında kaldılar. 22 Nisan 1999 tarihinde alınan seçim sonuçları nedeniyle istifa eden Baykal, 30 Eylül 2000 tarihinde Ankara'da toplanan Cumhuriyet Halk Partisi 11. Olağanüstü Kurultay'nda yeniden seçilerek üçüncü kez CHP Genel Başkanı oldu.

SEÇİM SONRASI AÇIKLAMA YAPMADI

22 Temmuz 2007 seçimlerine de CHP Başkanı ve Başbakan adayı olarak giren Deniz Baykal, bir kez daha umduğu sonuca ulaşamadı. Resmi olmayan seçim sonuçlarının belli olduğu 22 Temmuz akşamı açıklama yapmaktan çekinen Baykal, Cem Uzan ile birlikte açıklama yapmayan ikinci parti lideriydi.

DUA İSTEYEREK KONUŞMAYA BAŞLADI

2007 yılında 22 Temmuz seçimleri için ilk mitingini Hatay'da Uğur Mumcu Meydanı'nda yapan CHP lideri, 'dua isteyerek' başladığı konuşmasını başladığı gibi bitirmesiyle gündeme geldi. O dönemde CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ''Türkiye üzerinde oynanan oyunlar var. Bu oyunlara, düzene alet olmayacak, bölmek isteyenlerin tuzağına düşmeyecek bir anlayışa ihtiyaç var'' açıklamasıyla da tartışmalar yaşattı.

TALABANİ İLE GÖRÜŞMEYE IRAK'A GİTTİ

2009 yılında Deniz Baykal, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Lideri Celal Talabani'nin davetini kabul ettiğini açıklamasıyla gündeme geldi. Ziyaretin çok önemli olduğunu belirten Baykal, daveti memnuniyetle karşıladığını ve uygun bir zamanda Irak'a gideceğini açıkladı. Baykal'ın ziyaretinin Bağdat ile sınırlı kalmayacağı, Kürt yönetiminin denetimindeki Erbil'e de gidebileceği ifade ediliyordu ve o dönem bu durum oldukça tartışıldı. Baykal, Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer ve Genelkurmay Başkanı'nın da düşman olarak gördüğü ve randevu vermediği Talabani'yi "aşiret reisi" diye aşağılıyordu ve Talabani'nin PKK'ya örtülü destek verdiğini ima eden Baykal, hatta Cenevre'de düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'nda Talabani kürsüye çıktı diye toplantıyı terk ederek tepkisini ifade etmişti. Baykal, henüz 1 ay önce yaptığı açıklamada, Talabani'yi "PKK'nın bir terör örgütü olmadığını ilan etmeme fütursuzluğu" içerisinde olmakla suçlamıştı. Talabani'nin "Türkiye'ye meydan okuduğunu" dile getiren Baykal, Talabani'nin muhatap olarak alınmasını bile istemiyordu.

NEVRUZ ATEŞİNİN ÜZERİNDEN ATLADI

2015 yılı Genel Seçimleri hazırlık sürecinde Deniz Baykal, CHP milletvekili adayı olduğu Antalya'da CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya'da yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı. Baykal, "Barış içinde yaşamak istiyoruz. Hukuk içinde, adalet içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Taze bir başlangıç arıyoruz" cümleleriyle beraberlik mesajı verdi.

PERİNÇEK'İN ERMENİ DAVASINDA GÖZLEMCİ OLDU

2015 yılında İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Perinçek'in İsviçre'de 2005 yılında verdiği konferanslarda, "Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır" demesi üzerine İsviçre yargısınca 'ırkçı ayrımcılık' gerekçesiyle cezaya çarptırıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ise 'ifade özgürlüğü' vurgusu yaparak İsviçre'yi haksız buldu. Açılan Perinçek-İsviçre davasının temyiz duruşmasına Deniz Baykal da eski AB Bakanı Egemen Bağış ile birlikte duruşmaya katılarak, yan yana takip etti. Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ve bir grup parlamenter de izledi. Duruşma ile birlikte davaya gözlemci olarak katılan Baykal bu konuda gündeme geldi.

MECLİSİ AÇMA GÖREVİNİ ÜSTLENDİ

Deniz Baykal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15., 16., 18., 19., 20., 22., 23., 24. ve 25. dönem hükümetlerinde milletvekili olarak görev yaptı. 2015 Genel Seçimleri sonrasında 7 Haziran seçimlerinin ardından oluşan parlamentoda Meclis'i açma görevini, bu seçimlerde en yaşlı milletvekili olduğu için yine Antalya'dan aday olup seçilen Deniz Baykal üstlenmişti.

1 KASIM SEÇİMLERİNDE MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Deniz Baykal 1 Kasım 2015'te yapılan erken seçimde yeniden CHP'den Antalya milletvekili olarak Meclis'e girdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ DİKKAT ÇEKTİ

2015 yılında CHP Antalya Milletvekili seçilen Deniz Baykal, seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Dışişleri Konutu'nda bir araya geldi. Baykal, yaklaşık 2 saatten fazla süren kritik görüşmesi ve görüşme sonrasındaki açıklamaları ile gündeme geldi. Görüşmenin fotoğraflarını Deniz Baykal @dbdenizbaykal Twitter hesabından takipçileri ile paylaştı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Deniz Baykal geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle 16 Ekim 2017'de hastaneye kaldırıldı.

HASTANE'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Hastaneden yapılan son dakika açıklamasında, "Deniz Baykal'ın nöroloji yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Henüz uyandırılmadı. Solunum cihazına bağlı tutuluyor. Tedavi süreci olumlu şekilde ilerliyor" denildi. Deniz Baykal'ın hastaneye kaldırıldığını öğrenince ilk uçakla Antalya'dan Ankara'ya giden Olcay Baykal, yaşanan süreci anlattı.

KORUMA POLİSİ AMBULANS ÇAĞIRDI

Olcay Baykal, Deniz Baykal'ın gece yarısı fenalaşınca koruma polisine haber verdiğini söyledi. Durumun ciddiyetini anlayan koruma polisi, hemen ambulans çağırdı ve Baykal hastaneye kaldırıldı. Haberi alan Olcay Baykal da hemen Ankara'ya hareket etti.

ERDOĞAN BAŞUCUNDA DUA ETTİ

Deniz Baykal'ın tedavi altına alınmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hastaneye giderek Baykal'ın başucunda dua etti.

"CUMHURBAŞKANI ÇOK İLGİLENDİ"

Olcay Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretiyle ilgili "Cumhurbaşkanı çok ilgilendi. Başbakan da öyle. İkisi de geldiler. Yakından takip ediyorlar. Her gün iki üç bakan geliyor hastaneye ziyarete, sağ olsunlar" dedi.

İYİYE GİTTİĞİ SÖYLENİYOR AMA HALA RİSK VAR

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili de konuşan Olcay Baykal, "Doktorlar iyiye gittiğini söylüyorlar ama hâlâ risk varmış. O yüzden bekliyoruz" ifadelerini kullandı.