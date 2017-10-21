Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

21 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Sayısal Loto'da çıkan numaralar ile ilgili aradıklarınızı bu haberde bulabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Cumartesi günü düzenlenen Sayısal Loto çekilişine artık saatler kaldı. Her hafta zengin olma ümidiyle 6 bilmek için talihliler, bu hafta da Sayısal Loto bayilerinde kuyruk oluşturuyor. Geçen hafta Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine çıkan Sayısal Loto, 1,726,350,55 TL ile talihlisinin yüzünü güldürmüştü. Peki bu hafta Sayısal Loto hangi ile çıktı, Sayısal Loto'da çıkan numaralar, Sayısal Loto sonuçları öğren gibi merak ettiklerinizi bu haberde derledik. İşte 21 Ekim 2017 Sayısal Loto sonuçları ve Sayısal Loto'da çıkan numaralar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

GEÇEN HAFTA ÇIKAN NUMARALAR:

Milli Piyango İdaresi tarafından 14 Ekim 2017 tarihinde yapılan çekiliş sonuçları şöyle: 04, 06, 12, 33, 34, 45

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto çekilişleri sonucunda 3 bilen, 4 bilen, 5 bilen ve 6 bilen talihlilere ikramiye verilir. İkramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;

3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmaz ve büyük ikramiye verilemezse, sonraki haftaya devreder. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler, bir yıl içinde ikramiyelerini almalıdır. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme işlemi yapılmaz.

SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

1093’üncü hafta çekilişi gerçekleştirilecek çekilişte en çok çıkan ve talihlilere kazandıran rakamlar; 18, 21, 36, 38 ve 40’tır. Çekilişte en az çıkan rakamlar ise; 33, 37, 43 ve 45’tir.

SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Sayısal Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye alamazlar. Çekiliş için kuponda işaretlemeler dik olarak yapılmalıdır. İşaretlemelerde kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Çekilişe katılım için sınır bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurulabilir. Doldurulan kolon iptal edilmek istendiğinde kolon altında yer alan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir. Oynanan her kolon ayrı ayrı ücretlendirilir. İşaretlenen sayıların diğer çekilişler için de geçerli olması isteniyorsa, kolonun sol kısmında yer alan çoklu çekiliş kısmından işaretleme yapılabilir.

SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

1093’üncü hafta çekilişi gerçekleştirilecek çekilişte en çok çıkan ve talihlilere kazandıran rakamlar; 18, 21, 36, 38 ve 40’tır. Çekilişte en az çıkan rakamlar ise; 33, 37, 43 ve 45’tir.

SAYISAL LOTO NEDİR

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.