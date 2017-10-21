Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; İpekyolu ilçesi Karşıyaka mahallesinde bir ikamette "Lisa" isimli narkotik dedektör köpeği ile birlikte arama yapıldı. Yapılan aramada; 248 ayrı paket halinde toplam 148 kilo 460 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 1 şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınmış, soruşturma ise çok yönlü olarak devam etmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında ise, “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.