Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, yaptığı açıklamada, intihar saldırganının, üzerine yerleştirdiği bombayı, öğrencileri taşıyan minibüse yaklaşarak patlattığını belirtti.

Saldırıda 15 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirten Veziri, 4 öğrencinin de yaralandığını ifade etti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.