Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Fenerbahçe maçı AZ Tv, İdman Tv şifresiz canlı izle ile ilgili tüm merak ettiklerinizi bu haberde derledik. Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı AZ Tv, İdman Tv şifresiz canlı yayınlanacak mı? futbol severlerin en çok merak ettiği konu bu! Ligde oynadığı 8 maçın ardından 7 galibiyet ve 1 beraberlikle 22 puanla ligin zirvesine demir atan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertliler ise 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puanla 5. sırada bulunuyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan Galatasaray Fenerbahçe maçı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanıyor. Ancak Galatasaray Fenerbahçe maçının şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinden yayınlanıyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı AZ Tv, İdman Tv şifresiz canlı izlenebilecek mi? Dünyada 35 ülkede canlı yayınlanan Galatasaray Fenerbahçe maçı İdman TV ve AZ TV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanmayacak... Aşağıdaki linke tıklayarak Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz olarak takip edebilirsiniz... İşte detaylar...

Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz canlı olarak takip etmek için tıklayın

Tolga Ciğerci forma istedi: Hocam hazırım!

Galatasaray’da derbi haftası en merak edilen konu sol çizgide formanın kime emanet edileceğiydi... Bu konu hâlâ güncelliğini koruyor çünkü Tudor, son kararı vermek için biraz daha beklemeyi tercih etti. Sarı-kırmızılı formayla sezona muhteşem bir başlangıç yapan ve 5 gol kaydeden Tolga Ciğerci, 2 haftadır sakatlığı sebebiyle dinlendiriliyordu. Hırvat teknik adamın da ilk tercihi olan Tolga, dün Tudor’la görüştü. Yıldız oyuncu hocasına hazır olduğunu, oynamak istediğini ve herhangi bir probleminin kalmadığını iletti. Hırvat çalıştırıcı, çalışma azminden ve istediğinden dolayı oyuncusuna teşekkür etse de Tolga’ya “Kesin oynayacaksın” şeklinde bir ifade kullanmadı.

Galatasaray rakibi boğup devrelerin son 15 dakikasında coşuyor

Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan ve rakiplerini korkutan bir futbol ortaya koyan Galatasaray, ligin en önemli eşiklerinden birine geldi. Günlerdir Fenerbahçe derbisine hazırlanan sarı-kırmızılılar artık saatleri saymaya başladı. Derbinin şifreleri üzerine çalışan, Florya’da yatıp kalkan Galatasaray teknik heyeti de, takımın her zamanki gibi oynadığı takdirde pazar gecesi mutlu sona ulaşacağı inancında. Oyuncularıyla her gün toplu ve birebir görüşmeler yapan eknik direktör Igor Tudor, istatistikî verilerle de takımına kendilerini anlatıyor. Derbide erken gol bulma gibi bir paniğe kapılmamalarını anlatan Hırvat teknik adam, böyle bir strese girmenin anlamsız olacağını ifade ederek, “Karakterimizi ortaya koyduğumuz takdirde üstünlük sayısı zaten gelecektir” ifadesini kullandı.





> Top Aslan’da kalıyor

Şu ana kadar Süper Lig’de 20 gol üreten Galatasaray bu gollerin 12’sini devrelerin son 15 dakikasında buldu. Alışagelmişin üstünde bir tempoyla oynayan ve rakiplerine göz açtırmayan Cimbom, karşı tarafı 30 dakika yıpratıyor ve yorulan rakip karşısında sonuca gidiyor. Antalya maçı dışında topla oynama yüzdesinde yüzde 60’ın altına düşmeyen sarı-kırmızılılar, top rakibe geçtiğinde de yoğun pres yaparak göz açtırmıyor. Oyuncularıyla yaptığı toplantılarda ortaya çıkarmış oldukları tabloyu anlatan Igor Tudor, “Fenerbahçe’ye karşı da bunu yaparsak istediğimizi alacağız. Yapmamamız için de bir sebep yok. Bu maçı da diğer maçlar gibi oynayın. O zaman her şeyin daha kolay olduğunu göreceksiniz” diye konuştu.



Gomis golü yaşıyor

Galatasaray’ın golcüsü Bafétimbi Gomis, Fenerbahçe derbisine artık sayılı saatler kala son vuruş antrenmanlarına devam ediyor. Şut çalışmasında derbiyi âdeta yaşayan Gomis, kafa topları için de ayrı bir program dahilinde hazırlıklarını sürdürüyor.



Serdar Aziz unutamıyor

Serdar Aziz, geçen sezon Kadıköy’deki maçta yaptırdığı penaltıyı hiç unutmadığını söyledi. Arkadaşlarıyla sohbet eden Galatasaray’ın tecrübeli savunmacısı “Benim yüzümden yenildik. Bu maçta iyi oynayıp kendimi affettirmek istiyorum” dedi.

Fernando’ya pres ikazı

Galatasaray’ın maestrosu Fernando’ya teknik heyetten pres uyarısı geldi. Takımın hücum organizasyonlarının başlangıcını yapan Brezilyalıya, Fenerbahçelilerin ekstra pres yapabileceği anlatıldı. Fernando ise teknik heyete “Baskıya alışığım” karşılığını verdi.



Eboue güveniyor

Sarı-kırmızılı takımın eski yıldızı Emmanuel Eboué “Galatasaray’ın bu sezon gösterdiği performanstan dolayı mutluyum. Takım çok güzel bir futbol sergiliyor” dedi. Eboué, derbiden Galatasaray’ın galibiyetle ayrılacağına inandığını söyledi.



Akman motive ediyor

Galatasaray’da Tudor’un yardımcısı Ayhan Akman, oyuncularla, hoca arasında âdeta köprü gibi. Forma şansı bulamayan oyuncuların konsantrasyonlarının düşmemesi için elinden geleni yapan eski kaptan, oyunculara derbi havasını anlatarak motive ediyor.

"Bu takımın kaptanı Selçuk İnan’dır"

Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisi öncesi TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. Yıllardır F.Bahçe derbisinin önemini bildiğini söyleyen Muslera “Yenersek 11 puan fark olacak. Şu anda iyi bir çıkış yakaladık. İstikrarı korumak önemli. F.Bahçe maçının ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Özel bir maç. Kazanıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Selçuk yedek olduğu için kaptanlık bandı kolunda olan Muslera “Bu takımın kaptanı Selçuk’tur. Çok pozitif bir kaptan. Bundan önce aramız hep iyiydi ve bundan sonra da hep öyle devam edecek” diye konuştu.



>Dursun Başkan daha ilgili



2011-2015 arasındaki başarının son 2 sezonda gelmemesini hoca değişikliklerini bağlayan yıldız kaleci “Başarısız denilen sezonlarda bile Türkiye Kupası ve Süper Kupa aldık” yorumunu yaptı. Takımda olduğu dönemlerde görev yapan başkanları değerlendiren Muslera “Ünal Aysal fazla Florya’ya gelmezdi. Dışarıdan yönetmeyi daha çok severdi. Dursun Özbek daha çok Florya’ya geliyor. Bizimle bire bir konuşmalar yapıyor, kulübün durumunu anlatıyor” açıklamasını yaptı. Taffarel’i çok özlediğini ifade eden Muslera, Sneijder’le de görüştüklerini sözlerine ekledi.