Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Fenerbahçe şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile Aslantepe'de karşı karşıya geliyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Lige geride kalan haftalarda oynadığı futbolla ve aldığı puanlarla her kesim tarafından adından söz ettirmeye devam eden Galatasaray, Türk Telekom Stadyumunda Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Galatasaray Fenerbahçe şifresiz canlı veren yabancı kanallar listesi ile ilgili detaylar bu haberde yer alıyor. Aralarında 8 puan fark bulunan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı azalacak mı? Galatasaray kendi evinde kazanmaya devam edecek mi yoksa Fenerbahçe, sarı-kırmıılıların bu yükselişine çelme takacak mı? Tüm bu soruların cevapları bu akşam yanıt bulacak! Tüm Türkiye ve Avrupa'da canlı olarak takip edilecek Galatasaray Fenerbahçe derbi maçının canlı anlatımına turkiyegazetesi.com.tr adreinden dakika dakika ulaşabilirsiniz... İşte Galatasaray Fenerbahçe şifresiz canlı veren yabancı kanallar listesi...



Galatasaray Fenerbahçe maçını radyodan dinle

900 milyon liralık derbi



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi, piyasa değeri 900 milyon lirayı bulan futbolcuların mücadelesine sahne olacak. Alman internet sitesi “Transfermarkt”ın verilerinde, Süper Lig’in en pahalı takımı 493,8 milyon lirayla Beşiktaş gösterilirken, ikinci sıradaki Galatasaray kadrosunun tahmini piyasa değeri 461 milyon lira olarak belirtildi. Sıralamada üçüncü basamakta yer alan Fenerbahçe kadrosunun piyasa değeri ise 432,8 milyon lira olarak tahmin ediliyor. Fenerbahçe’nin golcüsü Vincent Janssen 51,9 milyon liralık değeriyle en pahalı oyuncu olurken, Galatasaray’ın en değerli oyuncusu 47,6 milyon liralık değeriyle Muslera öne çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, Mehmet Topal 26 milyonla piyasa değeri en yüksek gösterilen Türk oyuncu oldu.





Bafetimbi Gomis faktörü



Ligde geride kalan 8 hafta sonunda Galatasaray 20 golle rakip fileleri en fazla havalandıran takım. Fenerbahçe ise 17 gol atmış durumda ancak sarı-lacivertli takımın “golcü” sayısı sarı-kırmızılı takımdan fazla. 17 golü sekiz farklı oyuncudan bulan Aykut Kocaman’ın takımında skor dağılımının takımın geneline yayılması dikkat çekiyor. Sezona harika bir giriş yapan ve sekiz maçta 9 gol kaydeden Bafetimbi Gomis’in etkisiyle en golcü takım olan Aslan’da ise atılan 20 gol beş farklı isme dağılmış durumda.

Türk futbol tarihinde bir ilk

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi dünya genelinde 35 ülkede şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini şifresiz verecek kanallar

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbiyi İtalya'dan Sky Calcio 2, İngiltere'den Sky Sports 1, Portekiz'den Sport TV1, Güney Afrika'dan SupérSport 3, Yunan Nova Sports 3, Romanya'dan Digi Sport 1, Sırbistan'dan Aréna Sport 4, Fransa'dan béIN Sports FR, Rusya'dan NTV Plus Futbol 2, Polonya'dan C+ Family, Arnavutluk'tan HD SupérSport 4 HD, Avusturya'dan SRF Zwéi, İsrail'den TVé La 1 5 SPORT, Almanya'dan HD Sky Sport 5, Güney Amerika'da béIN Sports 1 ve Brezilya'dan Sports TV yayınlayacak.