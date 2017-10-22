Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en yoğun trafiği olan iller, İstanbul Trafik Yoğunluğu, Trafiği iyi olan ülkeler... Trafik İstanbul'un en büyük sorunları arasında... 15 milyona yakın insan işe, okula, gezmeye gitmek için yollara düşüyor. Kiminin trafikte üç kiminin beş saati geçiyor. Peki verilere göre trafikte ne kadar zaman geçiriyoruz? Trafikte saatlerce beklemek, bir hevesle yola çıkıp daha istenen noktaya varmadan yorulmak, işe gitmek için saatlerinizi yolda harcamak bazen sıkıcı oluyor ki gezmeye, alışverişe çıkmaya isteğiniz kalmıyor. Tabii ne kadar trafik sorunu olsa da İstanbul'dan güzelliklerinden vazgeçilmiyor... Yapısı, zengin iş olanakları, tarihi eserleri ile cazibe merkezi haline geliyor... Peki İstanbul dışında hangi şehir ve ülkelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik sıkışıklığında Türkiye kaçıncı sırada, trafik yoğunluğu hangi ülkelerde en kötü, trafiği iyi olan ülkeler, dünyanın en yoğun trafiği olan iller , İstanbul Trafik yoğunluğu, .. Bu soruların cevabını da sizler için hazırladık. İşte Dünyanın en yoğun trafiği olan ülkeler ve iller... Tüm merak ettiklerinize "Dünyanın en yoğun trafiği olan iller (İstanbul Trafik Yoğunluğu) | Trafiği iyi olan ülkeler" başlıklı haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye Gazetesi'nden Osman Sağırlı dünyanın en yoğun trafiği olan illerini sıraladı

Dünyanın en keşmekeş trafiğine sahip İran’da bu süre 50 dk 17 sn. Rusya’da 49,05, Türkiye’de 46,16, ABD’de 35,18 dakika, Danimarka’da 28,6, Slovenya 26,51

2017'DE AÇIKLANAN VERİLERDE DÜNYADA 10. SIRADA

Küresel konumlama sistemi (GPS) ve karayolu izleme verilerine göre, Türkiye dünyada ortalama şehir trafik sıkışıklığının en yoğun olduğu ülkeler arasında...

TRAFİĞİN EN YOĞUN OLDUĞU 10 ÜLKE

Global yazılım ve veri firması INRIX şirketi 2016 yılı Küresel Trafik Puan Tablosu'nu yayımladı. Türkiye dünyada ortalama şehir trafik sıkışıklığının en yoğun olduğu ilk 10 ülke arasında yer aldı. Sıralama şöyle:

1-Tayland - Yılda ortalama 61 saat trafikte mahsur kalınıyor

2- Kolombiya - Yılda 47 saat

3- Endonezya - Yılda 47 saat

4- ABD - Yılda 42 saat

5- Rusya - Yılda 42 saat

6- Venezuela - Yılda 39 saat

7- Güney Afrika - Yılda 38 saat

8 - Brezilya - Yılda 37 saat

9 - Porto Riko - Yılda 37 saat

10 - Türkiye - Yılda 34 saat

2016 VERİLERİNDE İSE İLK SIRADA YER ALDI



İstanbul, 31 Mart 2015 - Navigasyon devi TomTom (TOM2), tüm dünyada 200’den fazla şehrin trafik yoğunluğunu ölçen ‘Trafik Sıkışıklık Endeksi’ni açıkladı. Endekse göre bir önceki yıl Moskova’dan sonra ikinci sırada bulunan İstanbul, birinci sıraya yükselerek dünyada en çok trafik sıkışıklığı yaşanan şehir oldu.

İstanbul’daki sürücülerin trafikte ortalama yüzde 58‘lik bir gecikme yaşadığı ortaya çıktı. İstanbul’da yaşanan gecikme akşam trafiğinde ise yüzde 109’a ulaştı. Yani İstanbul’daki sürücüler 30 dakikalık bir mesafeyi yüzde 109’luk gecikme ile 62 dakikada kat ediyor.

Ortalama yüzde 58’lik gecikme ile dünyada ilk sırada bulunan İstanbul’u yüzde 55 ile Mexico City, yüzde 51 ile Rio de Janeiro, yüzde 50 ile Moskova ve yüzde 46 ile Salvador şehri izledi. Günün en yoğun trafiğinin yaşandığı akşam saatlerinde ise yüzde 109 ile lider olan İstanbul’u yüzde 103 ile Moskova takip ediyor. İstanbul dışında listede Ankara 34, İzmir ise 37’nci sırada bulunuyor.

FAZLADAN 125 SAAT TRAFİKTE GEÇİYOR



Rapora göre trafik sıkışıklığı en çok akşam saatlerinde yaşanıyor. Dünyadaki sürücüler her yıl akşam saatlerinde fazladan ortalama 100 saatini trafikte geçiriyor. İstanbul’da ise trafikte sıkışarak kaybedilen fazladan süre 125 saate ulaşıyor. Dünyada trafik sıkışıklığı yüksek olan şehirlerin neredeyse tamamında akşam saatlerinde trafikte geçen süre ikiye katlanıyor.

2015 VERİLERİNE GÖRE İSTANBUL YÜZDE 50 ORANI İLE ÜÇÜNCÜ TRAFİĞİ SIKIŞIK OLAN ŞEHİR

Hollandalı bir navigasyon firması olan TomTom, dünyadaki trafik sorununa bir çözüm olur umuduyla, bir yıl boyunca topladığı verileri kullanarak dünyanın detaylı bir trafik yoğunluğu haritasını yayınladı.

2015 yılı verileri kullanılarak hazırlanan haritada ne yazık ki İstanbul da bulunuyor.

10. Los Angeles - ABD (%41)

9. Chengdu - Çin (%41)

8. Recife - Brezilya (%43)

7. Salvador - Brezilya (%43)

6. Bükreş - Romanya (%43)

5. Moskova - Rusya (%44)

4. Rio De Janerio - Brezilya (%47)

3. İstanbul - Türkiye (%50)

2. Bangkok - Tayland (%57)

1. Mexico City - Meksika (%59)

DÜNYANIN EN İYİ VE KÖTÜ TRAFİĞİ OLAN ÜLKELER

Bütün büyük şehirlerin ortak sorunu olan "trafik", ne yazık ki kolay kolay biteceğe benzemiyor. Ve evet, listede İstanbul da bulunuyor. Hem de yüksek bir seviyede.

İşe giderken, eve dönerken, okul veya gezmek derken hemen hergün saatlerimizi yollarda geçiriyoruz. Özellikle okul ve iş saatlerinde durma noktasına gelen trafik, ömrümüzden dakikaları, hatta saatleri çalıyor. Her ne kadar yeni çözüm önerileri tartışılsa da kolay kolay bu sorunun aşılamayacağı ortada.

Peki dünyanın en kötü trafiğine sahip şehirleri hangileri? Bu soruyu dışarı çıkıp sorsak, mutlaka "İstanbul"u da birçok kişi söyler, ki zaten listede İstanbul da var.

thrillist.com sitesinde, Castrol Magnatec Stop-Start index'ten yararlanılarak yer verilen bilgilerde hem trafik açısından en iyi 10 şehir hem de trafik açısından en kötü 10 şehir listelenmiş. Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul, en kötü trafikli şehirler listesinde ne yazık ki 2. sırada yer alıyor. İlk sıradaki şehir ise, Endonezya'nın Cakarta şehri.

TRAFİĞİ EN KÖTÜ ŞEHİRLER

10. Buenos Aires, Arjantin

9. Guadalajara, Meksika

8. Bangkok, Tayland

7. Rome, İtalya

6. Moscow, Rusya

5. St. Petersburg, Rusya

4. Surabaya, Endonezya

3. Mexico City, Meksika

2. Istanbul, Türkiye

1. Cakarta, Endonezya

Trafiği en az olan, dolayısıyla sürücüleri en rahat olan şehir ise, Finlandiya'nın Tampere şehri.

TRAFİĞİ EN İYİ OLAN ŞEHİRLER



10. Kosice, Slovakya

9. Copenhagen, Danimarka

8. Brno, Çek Cumhuriyeti

7. Porto, Portekiz

6. Antwerp, Belçika

5. Brisbane, Avustralya

3. Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri

3. Bratislava, Slovakya

2. Rotterdam, Hollanda

1. Tampere, Finlandiya