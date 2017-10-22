Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada araba fiyatlarının en ucu olduğu ülkeler ile araba fiyatlarının çok pahalı olduğu ülkeler hangileri? sorusunun cevabını bu haberimizden bulabilirsiniz. Her bireyin yasal yaşını doldurduktan sonra hayalidir; araba sahibi olmak... Hele ki evliyseniz ailenizle otobüs ve toplu taşıma çilesini çekmek zor geliyorsa mutlaka araba almak istersiniz. Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyanın her yerindeki araba fiiyatlarını merak ediyorsanız haberimize bakmanız yeterlidir. Türkiye'de ve birçok ülkede eklenen ek fiyatlardan dolayı araba fiyatlarının gerçek miktarına yakın ek ödemelerle fiyatlar gerçekten fahiş bir rakama ulaşıyor. Eklenen ÖTV, KDV ve diğer ödemelerle araba almak gerçekten zor bir hayala dönüşüyor. Araba almak isteyenler ise uzun bir ödeme planından sonra rahata kavuşuyor. Ancak ödenen borçların ardından insan gerçekten de araba ile bir rahata kavuşmuş oluyor. Bu haberimizde dünyada arabaların en ucuz olduğu ülkeleri, arabanın satışı konusunda en pahalı olduğu ülkeleri, ülkelerin Millî gelirine göre araba satış fiyatlarını ve ülkelere göre yılda kaç araba alınıyor şeklinde sıraladık... İşte detaylar...

Ferrari 812 Superfast 3,5 milyon TL’ye satıldı

Bu yıl düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda boy gösteren yeni modeli 812 Superfast, ülkemizde 820 bin 770 avrodan satışa sunuldu. Ferrari tarihinin seri üretimdeki en güçlü ve en hızlı otomobili olarak ön plana çıkan 812 Superfast’tan Türkiye’ye getirilen ve 2018 yılı kotası olarak şimdiden satılan otomobil 6,5 litre V12 yapılı 800 HP’lik bir motora sahip. 718 Nm’lik maksimum tork değeri sunan araç günümüzde hiçbir seri üretim ve önden motorlu spor otomobilin ulaşamadığı, litre başına 123 hp güç değerine sahip. 340 km/sn.lik son hıza ulaşabilen Ferrari 812 Superfast, 0-100 km/sn. hızlanmasını ise 2,9 sn.de tamamlıyor.

Bu ülkelerde otomobil sahibi olmanın faturası ucuz

LeasePlan, Avrupa'da otomobil kullananların aylık cebinden kaç para çıktığını hesapladı. İşte benzin ve dizel araçların ülke ülke aylık faturası...

(Hesaplama yıllık 20 bin km üzerinden yapılmıştır. Rakamlar euro üzerinden olup 3.9250 TL kur üzerinden TL'ye çevrilmiştir.)

Norveç

Benzin(TL): 2774,975

Dizel(TL): 2672,925

İtalya

Benzin(TL): 2661,15

Dizel(TL): 2437,425

Danimarka

Benzin(TL): 2641,525

Dizel(TL): 2574,8

Finlandiya

Benzin(TL): 2578,725

Dizel(TL): 2684,7

İsviçre

Benzin(TL): 2543,4

Dizel(TL): 2135,2

Hollanda

Benzin(TL): 2409,95

Dizel(TL): 2727,875

İsveç

Benzin(TL): 2201,925

Dizel(TL): 2158,75

Belçika

Benzin(TL): 2146,975

Dizel(TL): 2111,65

İsrail

Benzin(TL): 2107,725

Dizel(TL): 2013,525

Avusturya

Benzin(TL): 2107,725

Dizel(TL): 2088,1

Otomotiv sektörü rekora doymuyor



Otomotiv sektörü 2017’nin başında negatif bir hava ile yeni yıla merhaba demişti. Bir önceki yıla göre rakamlarda düşüş beklenirken rekor üstüne rekorlar gelmeye başladı. Son yayınlanan OSD raporuna göre ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 18, otomobil üretimi ise yüzde 31 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 224 bin adet, otomobil üretimi ise 839 bin adet düzeyinde gerçekleşerek bir rekora daha imza atıldı.



Daralma yüzde 2’de kaldı



Ocak-eylül döneminde toplam pazarda yüzde 2 oranında bir daralma söz konusu olurken toplam satışlar 643 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Otomobil tarafında ise yüzde 3’lük daralma ile 477 bin adet satış söz konusu oldu. Ticari araç grubunda, üretim tarafında yüzde 2 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 3 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 9 seviyesinde artış gerçekleşti. Fakat 2015 yılı Ocak-Eylül döneminin rakamlarına göre ticari araç pazarı ve hafif ticari araç pazarında yüzde 2 oranında bir artış görülüyor.



Otomobil ihracatı %38 arttı



Toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 24 oranında artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 38 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 984 bin adet, otomobil ihracatı ise 689 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu rakamlara göre 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar ve avro bazında yüzde 22 artış kaydederken, bu dönemin toplam otomotiv ihracatı 21,2 milyar $ olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 58 artarak 8,6 milyar $ seviyesine yükseldi. Avro bazında ise otomobil ihracatı yüzde 59 artarak 7,8 milyar avro seviyesine kadar çıktı.