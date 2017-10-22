Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en ucuz benzini hangi ülkede? Dünyada en ucuz benzin ne kadar? sorularının cevabı burada. Aracınızın deposunu ucuza doldurmak siz araç sahiplerinin düşüdür. Durum böyle olunca maaşa göre benzin litre fiyatı en pahalı hangi ülkededir? Türkiye’de benzininin litre fiyatı 5.30 olunca depoları tamamen doldurmak daha da güçleşiyor. Maaşla kaç litre benzin alınır? Tabi ki dünya ülkeleri ile karşılaştırırken maaş oranlarıda göz önünde bulundurmak gerek. Bir depo dolum fiyatı hangi ülkede ne kadar? gibi merak ettikleriniz haberimizde yer almaktır. Arabaya benzin alacaksanız tercihiniz Venezuela olmalı. Çünkü benzinini Venezuela’dan alırsanız 55 litrelik depoyu 1,1 TL’ye Suudi Arabistan’da 41,8 TL’ye Türkiye’de 291,6 TL’ye ABD’de 123,2 TL’ye Hong Kong’da 383,35 TL, Almanya’da 311,3 TL İngiltere’de ise 304 TL’ye doldurabilirsiniz. İşte ülkelerin benzin fiyatlarına göre sıralaması...

Diğer tüm ürünlerin fiyatlarında olduğu gibi, dünyada benzin fiyatlarını karşılaştırırken de, aklımızın bir köşesinde her zaman o ülke vatandaşlarının ortalama gelir seviyesini de bulundurmakta fayda var. Örnek vermek gerekirse, asgari ücretin 1400 lira olduğu ülkemizde benzinin litre fiyatı 5.4 lira yani ülkemizde bir aylık asgari ücret ile 259 litre benzin alınabiliyor. Öte yandan asgari ücretin 1,500 Euro olduğu Belçika’da ise benzinin litre fiyatı 1.25 Euro yani Belçika’da asgari ücret ile çalışan bir işçi bir ayda 1200 litre benzin alabiliyor. Türk Lirası olarak bakarsak, Belçika’daki benzin fiyatı ile Türkiye’deki yaklaşık olarak aynı (5.4 lira = 1.35 euro) ama Belçika’da asgari ücret ile Türkiye’den 4.5 kat daha fazla benzin alınabiliyor. Bu durumda, Türkiye’de benzinin hem fiyat olarak hem de harcama gücü olarak pahalı olduğu sonucuna varabiliriz. Diğer ülkelerdeki benzin fiyatlarını ülkemiz ile karşılaştırırken bu gerçeği de aklınızda bulundurmanızı öneririm. Haydi gelin başlayalım.

Bir kaç yıl önce $100 doların üzerinde seyreden ham petrol fiyatları 2016 yılı içerisinde $30doların altına geriledikten sonra, 2017 yılının ilk ayında $55 dolar civarındadır. Tabi bu fiyatlar, varil ile gidip kaynağından ham petrol aldığınızda geçerli ki eğer Shell değilseniz böyle bir şansınız pek yok. Bütün ülke vatandaşlarının yaptığı gibi, biz de arabamızı pompaya yanaştırıp benzinimizi alıyoruz. Bu yazımızda diğer ülkelerdeki benzin fiyatlarına bakacağız. İnceleyeceğimiz fiyatlar, benzinin litre fiyatı olacak. Haydi gelin, en ucuz benzinden en pahalı benzine bir sıralama yapalım.

Venezüela benzin fiyatları – 1 kuruş



Dünya’nın en ucuz benzini Venezüela’da. 1 litre benzin alabilmek için, bir Venezüelalı 3.22 lira olan ortalama günlük kazancının %0.23′ünü harcaması gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında hem gerçek anlamıyla hem de alım gücüyle, Dünya’nın en ucuz benzini Venezüela’da. ”Venezuela’da benzin neden ucuz?” diye sorarsanız, Dünya’daki petrol rezervlerinin %20′sine sahip olduklarını söylememiz yeterli olacaktır. İlaveten, Venezüela’nın sosyalist bir hükümet tarafından yönetildiğini de belirtmemiz gerekir. Petrolün bu kadar bol ve ucuz olduğu ülke öte yandan son zamanlarda medyada sıklıkla market kuyrukları ile gündeme gelmiştir.

Suudi Arabistan benzin fiyatları – 84 kuruş



Dünya’da Venezuela’dan sonra aracınıza en ucuz benzin alacağınız ikinci ülke ise Suudi Arabisan. Benzinin litre fiyatının 84 kuruş olduğu Suudi Arabistan’da, 1 litre benzin alabilmek için, bir Suudi’nin 191 lira olan ortalama günlük kazancının %0.44′ünü harcaması gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında, tabiri caizse Suudi Arabistan’da benzin sudan ucuz.



İran benzin fiyatları – 1.07 lira



Venezuela ve Suudi Arabistan’ın ardından dünyanın en ucuz benzini İran’da. Rusya’nın artdından dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip İran’da benzinin litre fiyatı 1.07 lira iken, bir İranlının 1 litre benzin alabilmesi için 39 lira olan günlük kazancının %2.73′ünü harcaması gerekiyor.





Rusya benzin fiyatları – 2.19 lira



Doğal kaynaklar bakımından oldukça zengin bir ülke olan Rusya’da benzin fiyatları oldukça ucuz. Benzinin litresinin 2.19 lira olduğu Rusya’da, ortalam bir Rus günlük kazancının %2.33′ü ile 1 litre benzin alabiliyor. Bu oran ülkemiz için %6.84. Yani biz 1 litre benzin almak için ortalama bir Rus’a göre 3 kat daha fazla para harcıyoruz diyebiliriz.



Amerika benzin fiyatları – 2.35 lira



Benzinin galon ile satıldığı Amerika Birleşik Devletleri’nden 1 litre benzin fiyatı 2.35 lira. Her ne kadar benzin fiyatı pahalı gibi görünse de saatlik asgari ücretin $7 ila $10 dolar arasında değiştiği ABD’de, ortalama bir vatandaş günlük kazancının yalnızca %0.43′ü ile 1 litre benzin alabiliyor. Bu açıdan bakıldığında, Venezüela ile birlikte benzinin en ucuz olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri diyebiliriz.



Gürcistan benzin fiyatları – 3 lira



Yalnızca nüfus cüzdanı ile seyahatin mümkün olduğu Gürcistan’da benzin fiyatı 3 lira. Bugün itibarıyl 2.11 Gürcistan larisi olan benzin fiyatı neredeyse ülkemizin yarı seviyesinde. Bu haliyle Gürcistan’a gidip benzin almak oldukça mantıklı görünüyor. Eğer aracınız ile giriş çıkış yapıp depoyu doldursanız yaklaşık yarı fiyatına benzin almış olabilirsiniz. Gürcistan’da benzin fiyatının ucuz olmasının nedeni ülkemizde benzinin üzerindeki ÖTV gibi vergilerin Gürcistan’da bulunmamasıdır. Bu haliyle, Gürcistan’dan benzin almak oldukça mantıklıdır.





Kanada benzin fiyatları – 3.21 lira



ABD’nin kuzey komşusu Kanada’da benzinin fiyatı 3.21 lira. Öte yandan Kanada vatandaşları günlük ortalama gelirlerinin yalnızca %0.81′i ile 1 litre benzin alabiliyorlar. Bu da, Kanada’da benzin fiyatlarının oldukça ucuz olduğunu gösteriyor.



Çin benzin fiyatları – 3.45 lira



Çin’de benzinin litre fiyatı 3.45 lira iken, bir Çinlinin 1 litre benzin alabilmesi için günlük ortalama kazancının %4.59′unu harcaması gerekiyor. Yani, bir Çinli bir Amerikalıya göre benzine 10 kat daha fazla emek ödüyor diyebiliriz.



Bulgaristan benzin fiyatları – 3.73 lira



Komşumuz Bulgaristan’da benzin fiyatı ülkemize göre %30 daha ucuz. Ülkemizde benzinin litre fiyatı 5.40 seviyesindeyken, Bulgaristan’da benzin fiyatı 3.73 lira. Öte yandan, düşük gelir nedeniyle bir Bulgar vatandaşının 1 litre benzin için günlük kazancının %5.86′sını harcaması gerekiyor. Avrupa’da benzin fiyatlarını karşılaştırdığımızda, en azından AB üyesi ülkeler içerisinde en ucuz benzin fiyatı Bulgaristan’dayken, dünyanın en pahalı benzinini kullanan ülkelerden biri olan Norveç’te benzinin litre fiyatı 7.40 lira olmasına karşın, bir Norveçli günlük gelirinin yalnızca %0.94′ünü harcayarak 1 litre benzin alabiliyor. Yani, Norveç’te benzin fiyatı Bulgaristan’daki benzin fiyatının neredeyse 2 katıyken, bir Bulgar 1 litre benzin alabilmek için bir Norveçli’den 6 kat daha fazla çalışmalı.



Japonya benzin fiyatları – 3.80 lira



Japonya’da benzinin fiyatı litre başına 3.80 lira iken, bir Japonun 1 litre benzin alabilmesi için günlük ortalama kazancının %1.16′sını harcaması yeterli.





Polonya benzin fiyatları – 3.96 lira



Avrupa’da benzinin ucuz olduğu ülkelerden biri de Polonya. Polonya’da benzinin fiyatı litre başına 3.96 lira iken, bir Polonyalının 1 litre benzin alabilmesi için günlük ortalama kazancının %3.57′sini harcaması gerekiyor. Komşusu Almanya’da benzinin fiyatı 4.98 lira iken, bir Alman günlük kazancının %1.31′ini harcayarak 1 litre benzin alabiliyor. Gördüğünüz gibi ülkelerdeki benzin fiyatları ülkenin petrol rezervi olup olmamasına, gelir seviyesine ve vergilere göre değişiklik gösterebiliyor.



Almanya benzin fiyatları – 4.98 lira



Avrupa ekonomisinin merkezlerinden biri olan Almanya’da benzinin litre fiyatı 4.98 lira. Türkiye ile Almanya’daki benzin fiyatları neredeyse aynı gibiyken, Almanya’daki gelir seviyesini düşündüğümüzde ülkemize göre Almanya’daki benzinin daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz.



İngiltere benzin fiyatları – 5.03 lira



Elektrikli araç kullanımının hızla arttığı İngiltere’de benzi fiyatı 5.03 lira. Bir İngilizin 1 litre benzin alabilmesi için günlük kazancının yalnzıca %1.45′ini harcaması yeterli.



Fransa benzin fiyatları – 5.20 lira



Fransa’da benzinin litre fiyatı 1.4 Euro civarı. Bugünkü kurdan çevirirsek, Fransa ile ülkemizdeki benzin fiyatının hemen hemen aynı olduğu söyleyebiliriz. Ama bir Fransız günlük ortalama kazancının yalnızca %1.50′si ile 1 litre benzin alabilirken, bizim günlük kazancımızın %6.84′ünü harcamamız gerekiyor.





Yunanistan benzin fiyatları – 6.20 lira



Benzin fiyatının ülkemizden fazla olduğu nadir ülkelerden komşumuz Yunanistan’da vatandaşlar 1 litre benzin için 1.56 Euro ödüyorlar. Yani, ”Acaba Yunanistan’a gidip benzin almak mantıklı mı?” diye düşünüyorsanız, hemen söyleyelim ”Hayır!”. Ama öte yandan bir Yunanlı gelip, Edirne’de arabanın deposunun %15 daha ucuza doldurabilir.

İtalya benzin fiyatları – 6.20 lira



İtalya’da benzin fiyatı Yunanistan ile aynı seviyelerde. İtalya’da 1 litre benzine 6.20 lira karşılığı 1.54 Euro ödemeniz gerekiyor.



Hollanda benzin fiyatları – 6.70 lira



1.67 Euro ile dünyada benzinin en pahalı olduğu ülkelerden biri olan Hollanda’da 1 litre benzin için bugün yaklaşık 6.70 lira ödemeniz gerekmektedir.



Norveç benzin fiyatları – 7.40 lira



Bir zamanlar benzin fiyatlarında rakibimiz olan ama şu sıralar benzinin litre fiyatının 2 lira daha fazla olduğu Norveç’te benzinin fiyatı 7.40 lira. Dünyada benzin fiyatlarını karşılaştırdığımızda en pahalı benzin fiyatına sahip Norveç, aynı zamanda zengin petrol rezervlerine de sahip. Benzin fiyatının diğer petrol üreticisi veya ihracatçısı ülkelere nazaran Norveç’te çok daha pahalı olmasının en büyük nedeni Norveç’teki ortalama gelir seviyesinin yüksek olması ve Norveç hükümetinin vergi politikası diyebiliriz.Gördüğünüz gibi diğer ülkelerdeki benzin fiyatları ülkenin gelir seviyesine, vergilere ve petrol rezervlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Burada sunulan ülkelerin dışında diğer ülkelerdeki benzin fiyatını merak ederseniz, aşağıda yer alan yorum bölümünden hangi ülkedeki benzin fiyatını öğrenmek istediğinizi yazabilirsiniz. En kısa zamanda mesajlarınıza geri dönüş yapılacaktır.