Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, kaza, sabaha karşı Kahramanmaraş-Kayseri yolu Hal Kavşağı’nda meydana geldi. Sait Can yönetimindeki 55 DV 272 plakalı otomobil, park halindeki 46 FU 637 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Sait Can (39) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Fatma Dalaman (33), Dilan Ağaç ve İmam Can ağır yaralandı. Yaralılar olay yerinde çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İmam Can kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatı kaybetti.Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.