23 Ekim 2017 On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara'da çıkan numaralar ile ilgili detaylar bu haberde. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta pazartesi günleri çekişili yapılan On Numara sonuçları bu akşam belli olacak. Milyonlarca kişinin zengin olma hayalini süslediği On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara'da çıkan numaralar açıklanır açıklanmaz bu haberde yer alacak. On Numara çekilişinde 794. haftaya girilirken çekiliş sonucunu bekleyen binlerce talihli, merak içerisinde, "23 Ekim On Numara çekilişi saat kaçta, 23 Ekim On Numara çekiliş sonuçları öğren, On Numara çekilişinde çıkan numaralar, On Numara hangi ile çıktı, On Numara'da kazandıran numaralar belli oldu mu?" şeklindeki soruların cevaplarını arıyor. Geçen hafta 3 kişinin tutturduğu On Numara'da talihliler kişi başı 101.033,25 TL'nin sahibi olmuştu. Bu hafta On Numara'yı kaç kişinin bileceği ve ne kadar para ödülü vereceği merak konusu oldu. İşte On Numara ile ilgili tüm detaylar...

16 EKİM 2017 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1, 6, 12, 13, 14, 16, 19, 27, 35, 37, 38, 40, 49, 51, 52, 55, 64, 65, 68, 69, 75, 80





ON NUMARA BU AKŞAM ÇEKİLECEK

22 şanslı numarayı bilen talihlilerin büyük ikramiye kazandığı On Numara'da 794. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan binasında gerçekleştirilecek olan çekiliş, noter huzurunda yapılacak.

Yüz binlerce vatandaşın yakından takip ettiği ve 6 farklı ikramiyenin verileceği çekiliş öncesinde çekilişin saat kaçta yapılacağı araştırılıyor. On Numara çekilişi, saat 21:15'te başlayacak ve kazanan numaralar belirlenecek. Çekilişin tamamlanması ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Saat 21:45'ten sonra vatandaşlar On Numara sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

ON NUMARA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

10 bilen, 9 bilen, 8 bilen, 7 bilen, 6 bilen ve hiçbir numarayı bilemeyen kişilere ikramiyenin dağıtıldığı On Numara'da sonuçlar ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden açıklanmaktadır.

Çekiliş sonuçları en geç saat 21:45'te www.millipiyango.gov.tr veya www.mpi.gov.tr adreslerinden açıklanmaktadır. Çekiliş sonuçlarının açıklandığı ekranda ikramiye bilgileri, büyük ikramiye kazanan il ve ilçe bilgisi ve çekilişin gerçekleştirilme videosu yer almaktadır.

Çekiliş sonuçlarının resmi olarak açıklanmasının ardından sonuçlar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları üzerinden de On Numara sonuçlarını öğrenebilir.

ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



On Numara çekilişleri sonucunda 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;



6 bilenler ve 7 bilenler loto bayilerinden,

8 bilenler ve 9 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

10 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.



Çekiliş ile ikramiye almaya hak kazananlar, bir yıl içinde ikramiyesini almalıdır. Bir yıl içerisinde alınmayan ikramiye zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme işlemi yapılmaz.



ON NUMARA NASIL OYNANIR?



On Numara kuponundaki kolonlarda 1’den 80’e kadar sayılar bulunur. Bu sayılardan 10 tanesi seçilir, işaretlenir. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişte 22 tane sayı belirlenir. Bu 2 sayı içerisinden 6, 7, 8, 9 ve 10 bilenler ikramiye almaya hak kazanır.



Çekilişlere 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye alamazlar. İstenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılınabilir. Talihlilere verilecek ikramiye tutarları, o hafta elde edilen hasılat üzerinden hesaplanır.



Çekilişte 10 bilen çıkmazsa, ikramiye tutarı sonraki haftaya devreder. 4 hafta boyunca 10 bilen çıkmadığı durumda ise biriken ikramiye 9 bilenlere verilir. 9 bilen de yoksa 8 bilen talihliler arasında paylaştırılır.