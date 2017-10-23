Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Ekim 2017 tarihinde yapılan ehliyet sınavının ardından direksiyon sınavı tarihi büyük merak konusu oldu. Peki direksiyon sınav tarihi belli oldu mu? Ehliyet almak için yazılı sınavdan başarılı olan ve ardından direksiyon sınavının yapılacağı tarihi heyecan içerisinde bekleyen sürücü adayları direksiyon sınav tarihlerini merak ediyor. Geçen 21-22 Ekim 2017 (Cumartesi-Pazar) tarihinde yapılan direksiyon sınavında başarısız olan adaylar, bir sonraki direksiyon sınav tarihlerini merak ediyor. Sınavdan geçemeyen adaylar için direksiyon sınav tarihleri ile ilgili detaylar bu haberde yer alıyor...

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

07 Ekim 2017 tarihinde MEB tarafından düzenlenen ehliyet sınavı 19 Ekim'de itibariyle açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı direksiyon sınavı içi kesin bir tarih vermezken, bir önceki dönemlere bakıldığında direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 ve 22 gün arasında düzenleniyor. Yani ehliyet sınavını başarılı bir şekilde geçen öğrenciler bir an önce direksiyon sınavına hazırlanmaya başlamalı.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILACAK?

“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama, kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların, emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibak edemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda, park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.

2017 YILINDA KALAN EHLİYET SINAVLARI

MTSKS 2017-5 Sınavı ise 23 Aralık 2017 tarihinde saat 14.00'da yapılacak ve sınav sonuçları 04 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.

DİREKSİYON SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Aracınızın kapısını sol elle açarak sağ ayağınızla giriş yapınız. Araca binerken arkanızdan gelen bir araç varsa onu görebilmeniz içidir bu vesileyle olası kazalarda yaralanma riski ortadan kalkar. Sınav giriş belgenizi ve nüfus cüzdanınızı komisyon başkanına vererek imza tutanağını imzalayınız. Aynaları, koltuğu kendinize göre ayarladıktan sonra mutlaka emniyet kemerinizi takınız. Vites takılı durumdaysa, debriyaja basarak boşa alınız. Debriyaja basılı konumdayken kontağı çevirip araç çalışmaya başladıktan sonra anahtarı basmayı bırakınız. Gideceğiniz yöne göre sinyalinizi veriniz, frene basarak el frenini indiriniz. Ayağınız sonuna kadar debriyaja basılı haldeyken vitesi 1’e takarak kalkışınızı yapınız.

‘ÖZEL DİREKSİYON KURSLARI ÖNEMLİ’

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın ise Sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada özel direksiyon kurslarının önemine dikkat çekti. “Sürücü kursları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan müfredatı yerine getiriyorlar” diyen Apaydın, “Şoförlük biraz kabiliyet meselesi. Kurstan aldığım ders bana yeter ben trafiğe çıkarım ama bir başkası buna cesaret edemeyebilir.’ diye konuştu.