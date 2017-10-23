Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası yardım konferansı Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başladı.

Avrupa Birliği ile Kuveyt'in öncülük ettiği ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin ortaklaşa düzenlediği yardım konferansı açılış konuşmalarıyla başladı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddetin devam ettiğini belirterek Bangladeş'teki sığınmacıların evlerine geri dönebilmesi için öncelikle şiddetin sona ermesi gerektiğini ifade etti.

"Uluslararası toplumun Arakan sorununa olan dikkati hiç bu kadar büyük olmamıştı." diyen Lowcock, bu duyarlılığın devam etmesi temennisinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de tüm mülteci krizlerinde olduğu gibi Arakan krizinde de birinci günden itibaren çözüm odaklı olunması gerektiğini vurguladı.

Arakanlı Müslümanların büyük bir travma yaşadığını ve bu travmanın uzun yıllar sürmesinden endişe duyduklarını anlatan Grandi, "Bu krizin hemen sona ermesini beklemiyoruz. Yaşanan travmayla mücadele, önümüzde halledilmesi gereken en büyük sorun olarak görünüyor." diye konuştu.

Grandi, uluslararası toplumu ve donör ülkeleri Arakanlı sığınmacıların ihtiyaçlarının giderilmesi için bağış yapmaya çağırdı.

"Çözülmesi gereken acil sorunlar var"

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing de geçen hafta Bangladeş'i ziyaret ederek Cox's Bazar kenti civarındaki sığınmacı kamplarında yaşanan insanlık dramına bizzat şahit olduğunu belirtti.

Swing, kamplarda başta barınak olmak üzere, sığınmacıların koruma altına alınması, yiyecek, temiz su ve sağlık hizmetleri gibi çözülmesi gereken acil sorunları olduğuna dikkati çekti.

Konferansta Türkiye'yi BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilci Büyükelçi Ali Naci Koru temsil ediyor.

Pek çok uluslararası insani yardım kuruluşuyla donör ülkelerin katıldığı konferans bugün sona erecek.

BM, Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için 434 milyon dolarlık acil fona ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, bu fonun şimdiye kadar sadece yüzde 24'ünün karşılandığını kaydetmişti.

BMMYK Sözcüsü Duniya Aslam Khan, bu sabah AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Ağustos'tan bu yana Arakan eyaletinin kuzeyinde Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 603 bine ulaştığını belirtmişti.