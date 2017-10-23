Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taşeron işçiler ne olacak? Taşerona kadro verilecek mi? Taşerona kadro ne zaman verilecek? gibi detaylar bu haberde... Taşeron olarak çalışan çalışan işçiler, hükûmetten gelecek olan kadro müjdesini dört gözle bekliyor. İşçiler ve aileleri, ''Taşerona kadro verilecek mi, taşerona kadro ne zaman verilecek, taşeron işçilerin durumu ne olacak?'' gibi soruların cevaplarını arıyor. Taşerona kadro verilmesi konusunda masada birçok formül bulunduğu konuşuluyor. 4E ya da farklı bir isimde statünün getirileceği ve tüm işçilerin bu statüye alınacağı ifade ediliyor. Kamuya bağlı farklı bir kurumun kurulacağı ve taşeron işçilerin bu kuruma alınarak buradan ilgili bakanlıklara ya da belediyelere sevk edileceği de formüller arasında yer alıyor. İşte taşeron işçilerle ilgili detaylar...

KADRO YERİNE SÖZLEŞME

Şu anda üniversite mezunu adaylar dahi kamu kurumlarına artık sözleşmeli olarak atanıyor yani kadrolu memur alımları neredeyse sona erdi. Bu sebepten dolayı taşeron işçilere karo yerine üçer yıllık sözleşmenin yapılması bekleniyor.

MASADA GÖRÜŞÜLEN FORMÜLLER

Taşerona kadro konusunda masada bir çok formül bulunmaktadır. İlk olarak kamuya 4E ya da farklı bir isimde statünün getirilmesi ve tüm işçilerin bu statüye alınması bekleniyor, ikinci olarak kamuya bağlı farklı bir kurumun kurulması ve taşeron işçilerin bu kuruma alınarak buradan ilgili bakanlıklara ya da belediyelere sevk edilmesi bekleniyor. Bunlar şu ana kadar sızan bilgiler arasında yer almakta olup taşerona kadro, taşerona kadro yasası ve taşerona kadro ya da devlet güvencesi ne zaman verilecek sorularının yanıtları geldikçe sizlerle paylaşacağız.

TORBA YASADA TAŞERON İŞÇİ İÇİN NE VAR?

Torba yasada, taşeron işçileri de yakından ilgilendiren düzenleme bulunuyor. Kamuda çalışan taşeron işçilerin maaşları artık Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek. Peki, bugüne kadar nasıl belirleniyordu? Her kamu kurumu kendi sözleşme yapıyor ve sözleşmede de çalışacak olan taşeron işçilerin ücretlerini kendi belirliyordu. Torba yasa Meclis’ten geçtikten sonra ise artık kamuda çalışacak tüm taşeron işçilerin sözleşmedeki ücretlerine ilişkin tavanı Maliye belirleyecek.

NACİ AĞBAL’IN SON AÇIKLAMASI

Bakan Ağbal, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda taşeron işçilere ilişkin torba tasarıyla yaptıkları ücret sınırlamasının sadece 8 bin taşeron işçiyi kapsadığını belirtti. Taşeronla ilgili çalışmalarda geç kalmadıklarını ifade eden Ağbal, “Teknik çalışmalar bitti. EKK’da görüşüp Bakanlar Kurulu ve ardından Meclis’e sevk edeceğiz. Çok uzun bir kanun tasarısı olmayacak. Belki 20 maddelik bir çerçeve kanun olacak. Çok kısa sürede geçeceğini düşünüyoruz” dedi.

Başbakan Yıldırım'dan taşeron açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Toplantıda iş hayatıyla ilgili meseleleri gündeme alma fırsatımız oldu. Görüişmelere KESK ve TOBB da katıldı. Çalışma hayatı ve iş hayatımızın yüzde 80'inin temsil edildiği bir toplantı oldu. Buraya gelip de taşeron konusunu konuşmamak olmazdı. Kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesi ile ilgili bakanlıklarımız bir çalışma yürütüyor. Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağız ve taşeron olarak çalışanları statülerini kalıcı esasa bağlayacağız. Çalışmalar alternatiflerle tamamlanmak üzere. Önümüzdeki aylarda Bakanlar Kuruluna sonra da Ekonomi Koordinasyon Kuruluna gelecek."

Taşeron ne demek? Taşeron işçi anlamı nedir?

Taşeron, Fransızca’daki “tacheron” kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. Başka bir örnek daha verecek olursak günümüzde bazı askeri kurumlar yemek gibi organizasyonları dışarıdan bir firma ile anlaşarak yaparlar. İşte burada firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir. Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar.

Taşeron işçiler günümüzde artık bir çok iş ve birçok şirket tarafından yardımcı işlerde kullanılmaktadırlar. Taşeron işçilerin bu denli fazla tercih edilmesinin sebebi, asıl iş sahiplerinin yani şirketlerin yanında çalıştırdıkları işçilerin sigorta, sosyal imkanı vb. masraflarından kurtularak üzerindeki yükleri taşeron firmalara atmak istemelerindendir. Şirketler bu şekilde daha fazla kar gütme amacı taşımaktadırlar. Fakat henüz tam olarak tanımı yapılmamış, çalışma şartları iyileştirilmemiş hatta tam olarak oturtulamamış taşeron işçilerin hakları bu gibi durumlarda kenara atılarak haddinden fazla çalıştırılıp emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaktadırlar.

TAŞERONA KADRO SON DURUM

Farklı sektörlerde taşeron işçi pozisyonunda çalışan yüz binlerce işçi, kadrolu olabilmek için her gün haberleri takip ediyor ve taşerona kadro konusunda gelişmeleri izliyor. Yapılan son açıklamaların ardından kadrolu

olarak çalışmak için yetkili mercilerden gelecek olan haberi bekleyen taşeron işçiler, merakla "taşerona kadro son durum" aramasını internet üzerinde yapıyor.

Taşeron işçilerine kadro verilip verilmeyeceği hakkında net bir bilgi veya net bir tarih henüz yok. Bu nedenle belirsizlik sebebiyle taşeron işçiler günden güne son durumu takip ediyor.

Geçtiğimiz günlerde taşeron işçilerine kadro verilmesiyle ilgili açıklamalar yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin, " AK Parti hükümetleri bugüne kadar hangi sözü verdiyse yaptı. Bu konuda hükümetimizin verdiği sözlerden birisidir, programımızda yer almaktadır. Bakanlar Kurulumuzda daha önce defalarca görüşüldü. Bazı konularda ilave çalışma yapılması talimatı verildi ve bu çalışmalarda son noktaya gelindi. İnşallah yeni yıla kadar veya en geç yeni yılın başında bu konuda atılması gereken adım atılacaktır." dedi.