Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

The Walking Dead 8. sezon 1. bölüm izle ile The Walking Dead 8. sezon 2. bölüm fragman izle ile ilgili detaylar bu haberde. Türkiye'de ve dünyada birçok takipçisi olan The Walking Dead'in 8. sezonu sonunda izleyicileriyle buluştu. The Walking Dead'in ilk bölümünü izleyenler merak içerisinde 2. bölümde neler olacağını merak ediyor. İzlemeyenler ise The Walking Dead'in 8. sezon 1. bölümünü internetten seyrediyor. İşte The Walking Dead'in 8. sezon 1. bölümü ve 2. bölümün fragmanı...

The Walking Dead 8. sezon 2. bölüm fragmanı

THE WALKİNG DEAD 8.SEZON DAHA AKICI OLACAK!

Genel olarak bir hayli yavaş geçen ve izleyenlerin beklentileri altında ezilen 7. sezonun sonu için Scott M. Gimple geçtiğimiz hafta konuşmuş ve bu sezon finalinin gerçekten çok sağlam olacağını belirtmişti. Tüm sezona bakınca izleyenler bu laflara pek inanmamıştı. Görünüşe göre inanmamakta da haklılarmış. Zira genel yorumlara bakacak olursak sezon finalinin de sezonun geneli gibi sıkıcı olduğu söyleniyor.

Bir sonraki sezon hakkında konuşan Gimple, yeni sezonun teması hakkında kesin bir bilgi veremeyeceğini söylese de grubumuz için işlerin hareketli bir noktaya geleceğini belirtti. 7. sezonda aldıkları yorumlara rağmen iyi bir iş çıkarttıklarını savunan Gimple, sekizinci sezonda daha hareketli ve yoğun olayların izleyicileri beklediğini söyledi.

The Walking Dead’in yıldızından enteresan Rick Grimes açıklaması

The Walking Dead’in sekizinci sezonu yaklaşırken Andrew Lincoln ve dizinin yapımıcısı Robert Kirkman hepimizin kafasını karıştıran açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Entertainment Weekly, The Walking Dead ekibiyle konuştu. Rick Grimes‘a hayat veren Andrew Lincoln’e hepimizin yanıtını merak ettiği bir soru yöneltildi: The Walking Dead’in Rick Grimes olmadan devam etmesi mümkün mü? Sevilen oyuncu olayların onsuz devam etmesinin kesinlikle mümkün olduğunu, ondan boşalan yeri Chandler Riggs‘in canlandırdığı Carl Grimes‘ın doldurabileceğini dile getirdi. Onun bu sözleri yeterince şaşırtıcı değilmiş gibi, The Walking Dead çizgi romanlarını kaleme alan Robert Kirkman da bu görüşü destekliyor. Kirkman bu konudaki düşüncelerini “Bence dizi Rick Grimes olmadan da devam edebilir. Andrew Lincoln ekibin lideri ve onun diziye olan bağlılığı ilham verici. Herkes onun gözünün içine bakıyor. Bu yüzden fazlasıyla önemli bir karakter. Ancak dizide güçlü bir ekibimiz var. Hikayeyi sırtlanabilecek pek çok karakter oldığunu düşünüyorum. The Walking Dead koskocaman bir dünya ve bu dünyada birçok karakter var.” sözleriyle özetliyor.

Son olarak hatırlatalım, The Walking Dead’in sekizinci sezonu 22 Ekim‘de başlayacak. Bakalım yola Rick Grimessız devam etmemiz söz konusu olacak mı?