Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 77. bölüm fragman izle ve Hızır Reis (Oktay Kaynarca) diziden ayrılacak mı? gibi aradıklarınız bu haberde. ATV'nin sevilen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yarın yeni bölümüyle takipçileriyle buluşacak. Ancak son günlerde Hızır Reis'i canlandıran Oktay Kaynarca'nın diziden ayrılacağı konuşuluyor. EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sevenlerinin kafasını karıştırmış ve birçok kesim, ''Hızır Reis EDHO'dan ayrılacak mı? Oktay Kaynarca Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılıyor mu?'' sorularını sormaya başlamıştı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 77. bölümünün fragmanı yayınlandı. EDHO'da merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

YOL AYRIMLARI...

Başarılı oyuncu, takipçileriyle paylaştığı kendi fotoğrafına, "Yol ayrımları vardır bazen yolculuklarımızda, isteyerek ya da istemeyerek. O ayrımlarda belli olur gerçek dostluklar arkadaşlıklar, kimin kimi nasıl taşıdığı, nasıl değer verdiği aslında nereye koyduğu. Yolculuk devam eder etmesine etmelidir de, bazen azalarak da çoğalabileceğimizi unutmadan" notunu yazdı.

DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kaynarca’nın bu ifadelerinin sürekli olarak diziden ayrılacağı yazılıp çizilen Deniz Çakır’a bir göndermemi olup olmadığını ise zaman gösterecek. İşte Oktay Kaynarca’nın o satırları: “Yol ayrımları vardır bazen yolculuklarımızda, isteyerek ya da istemeyerek. O ayrımlarda belli olur gerçek dostluklar arkadaşlıklar, kimin kimi nasıl taşıdığı, nasıl değer verdiği aslında nereye koyduğu… Yolculuk devam eder etmesine etmelidir de, bazen azalarak da çoğalabileceğimizi unutmadan.”

EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Her hafta salı gününden sonra hemen yeni bölüm fragmanı yayınlanan EDHO'nun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyiciler bu paylaşımdan sonra yeni bölümün bu hafta olup olmayacağını merak ediyor.

Oktay Kaynarca Kimdir? Oktay Kaynarca Nereli? Kaç Yaşında?

İstanbul Üsküdar’da 1965 yılında dünyaya gelen usta oyuncu Oktay Kaynarca İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunudur.

Oktay Kaynarca baba tarafından aslen Malatya Hekimhan, anne tarafından ise aslen Elazığ’lıdır. Anne ve babasının Almanya’da çalışması nedeni ile İstanbul Üsküdar’da anneannesinin yanında büyümüştür.