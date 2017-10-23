Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şevkat Yerimdar yeni bölümde neler olacak? Şevkat Yerimdar 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şevkat Yerimdar'da 22. bölümde neler oldu? FOX TV'de yayınlanan Şevkat Yerimdar dizisi, 22. bölümü geride bıraktı. Şevkat Yerimdar 22. bölümde Esin'in babasının rehin alınmasının ardından Şevkat'ten yardım istemesi herkes tarafından merak konusu olmuştu. Kayınpederini kurtarmak isteyen Şevkat, ise hemen harekete geçmişti. Önceki hafta oynadıkları oyunda pot kırılmaması için mahallelinin önünde Esin’le kavga eden Şevkat ise Seval’in yalancı olduğunu nikâh esnasında ortaya çıkmarmıştı. 22. bölümü geride bırakan Şevkat Yerimdar, 23. bölüm fragmanıyla izleyenlerin karşısına çıktı. İşte Şevkat Yerimdar ile ilgili detaylar...

ŞEVKAT YERİMDAR 23. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Şevkat Yerimdar 23.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman videosu resmi internet sayfasından yayına girmesi ile birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.

ŞEVKAT YERİMDAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şevkat Yerimdar dizisinde bu hafta Şevkat’in sürekli belaya bulaştığını düşünen Esin, evlenmek istiyorsa artık sakin bir yaşam sürmesi gerektiğini söyler ve iddiaya girerler. Şevkat kavgadan uzak duracak, Esin ise ev işlerinin üstesinden geleceğini kanıtlayacaktır. Böylece kendilerini bir evlilik provasının içinde bulurlar. Fakat bu her ikisi içinde hiç de kolay olmayacaktır.

Cuma, tesedüfen tanıştığı bir kadından çok hoşlanır ve onu etkilemek için söylediği küçük yalanı devam ettirmek zorunda kalır. Fakat bu durumu anlayan mahalleli cumanın foyasını ortaya çıkartmaya kararlıdır. İsmail Tezene’ye kavuşabilmek için Erkan kimliği ile ailesinden ister. Ama içindeki Erkan kıskançlığı onu rahat bırakmaz. İsmail herkese bir sürpriz hazırlamaktadır.

22. BÖLÜM ÖZETİ

Yayıncı kuruluştan dizide meydana gelecek olaylarla ilgili yapılan açıklama ise şöyle; Şevkat’in sürekli belaya bulaştığını düşünen Esin, evlenmek istiyorsa artık sakin bir yaşam sürmesi gerektiğini söyler ve iddiaya girerler. Şevkat kavgadan uzak duracak, Esin ise ev işlerinin üstesinden geleceğini kanıtlayacaktır. Böylece kendilerini bir evlilik provasının içinde bulurlar. Fakat bu her ikisi içinde hiç de kolay olmayacaktır.

Cuma, tesadüfen tanıştığı bir kadından çok hoşlanır ve onu etkilemek için söylediği küçük yalanı devam ettirmek zorunda kalır. Fakat bu durumu anlayan mahalleli cumanın foyasını ortaya çıkartmaya kararlıdır. İsmail Tezene’ye kavuşabilmek için Erkan kimliği ile ailesinden ister. Ama içindeki Erkan kıskançlığı onu rahat bırakmaz. İsmail herkese bir sürpriz hazırlamaktadır.

Şevkat’in Esin’e evlilik teklif etmek istediği esnada başına gelen kötü olaylar ise kendisini zor duruma sokacak. Cuma’nın dükkanına giren tarantula eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına neden olurken böcekten oldukça korken Cuma, çırağından yardım isteyecek.

Öte yandan Esin’in babasının kaçırılmasıyla birlikte mahalle bir anda karışacak. Esin’i telefonla arayarak zor durumda olduğunu bildiren babası kızından yardım isteyecek. Telefonu açtığı esnada silahlı adamların babasını rehin aldığını öğrenen Esin, onu kurtarmak için Şevkat’ten yardım isteyecek. Esin’in gönlünü kazanmak için elinden geleni yapan Şevkat ise mahalleliyle birlikte harekete geçecek. Kendisine gelen halı saha karşılaşması teklifini geri çevirmek zorunda kalan Şevkat, Esin’in bu duruma sinirlenebileceğini ifade edecek.