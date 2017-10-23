Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsimsizler dizisinin son bölümünü izle, İsimsizler dizisinin son bölümünde neler oldu, İsimsizler dizisinin 20. bölüm fragmanı belli oldu mu? İsimsizler dizisinin takipçilerinin son günlerde en çok merak ettiği konular bu! Diziyi kaçıranlar ''İsimsizler internetten izle, İsimsizler 19. bölümde ne oldu, İsimsizler son bölüm izle'' gibi detayları ararken, 19. bölümü izleyenler ise ''İsimsizler dizisinin 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?'' gibi sorunun cevabını arıyor. Geçen hafta içerisinde alınan kararla yayın günü cumartesi olarak belirleyen İsimsizler dizisinin 20. bölümü heyecan içerisinde bekleniyor. Peki İsimsizler dizisinin fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

İSİMSİZLER DİZİSİNİN TÜM BÖLÜM ÖZETLERİ VE FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

19. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'den diziyle ilgili yapılan son açıklama ise şöyle; 9 Ekim pazartesi yayınlanan İsimsizler son bölümde, herkesi şaşırtan gelişmeler üst üste yaşanmıştı. Kurmay'ın emri ile İstanbul'a gelen ve Kudret'in örgütüne giren Afran, bir anda karşısında Fatih'i bulmuştu. Kudret'in uzun zamandır planladığı sevkiyat işini öğrenen ve oraya baskına giden Fatih, orada amcası Afran'ı görünce şok olmuştu. Amcasının gerçek kimliğini bilmeyen ve onu bir hain olarak bilen Fatih, ikinci defa onu elinden kaçırınca ise işin rengi değişmişti.

Öte yandan planlarına bir yenisini ekleyen Kudret, tüm ekibi Afran sayesinde tuzağa düşürmüştü. Kudret'in adamları tarafından tuzağa düşürülen ekipten Handan vurulmuştu. Handan'ın vurulması Fatih'i derinden sarmıştı. Peki yeni bölümde Handan'a ne olacak?

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞİYOR

Kanal D ekranlarında başlayacak yeni dizi Siyah Beyaz Aşk'ın pazartesi günü ekranlarda olacak olması nedeniyle isimsiz kahramanların hikayelerinin ekrana taşındığı dizi artık cumartesi gününde TV izleyicisiyle beraber olacak.

İSİMSİZLER 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fatih, kendisi için asıl hedef olan Afran'ı elinden kaçırır. Fatih, hain olduğuna inandığı amcasını ele geçirip infaz etmek için mücadele ederken, Kurmay da Afran'ın hayatını kurtarmak ve planını devam ettirmek için uğraşır. Afran'ın yerini öğrenen Fatih, Dayı ve Murat'ı yanına alır gider. Kurmay da, Fatih'i engellemek için Handan'la aynı adrese gider. Kudret'in daha tehlikeli başka bir plan yaptığını ise kimse bilmiyordur.