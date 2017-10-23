Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz dizisinin son bölümünü sansürsüz izle, Söz dizisinin son bölümünde neler oldu, Söz dizisinin 18. bölümünün fragmanı yayınlandı mı? Söz dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yavuz, Bahar'ı bombadan kurtarabilecek mi? Star TV'nin sevilen dizisi Söz'ün son bölümünde yine heyecan seviyesi bir hayli yüksekti. Büyük Bey'in terör bağlantısının ortaya çıkmasının ardından kaçmak için kızı Bahar'ı kullanmanın planlarını yaparken, Elyem; bombayı patlatmadan kurtulmanın yolunu arar. Eylem'in üzerindeki bombanın infilak etmemesi için Avcı da çok zor kararlar verecektir. Ancak bu olay karşısında hiç beklenmeyen bir durumla karşılaşılacaktır. İşte Söz dizisi ile ilgili tüm detaylar...

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Yavuz, Bahar’ı kurtarabilecek mi?

Terör bağlantısı ortaya çıkan Büyük Bey, kaçmak için kızı Bahar’ı kullanmanın planlarını yaparken, Eylem bombayı patlatmadan kurtulmanın yolunu aramaktadır. Bu sırada Eylem’in üzerindeki bombanın patlamaması için Avcı da çok zor bir karar vermek üzeredir. Ancak ikisi de hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalacaktır.

Oğlunu kimin öldürdüğünü öğrenmek isteyen Çolak; Büyük Bey ve Agâh’a bir plan hazırlar. Tim’in düzenleyeceği operasyon işleri Çolak için epey zorlaştırır. Yavuz ise Büyük Bey’i yakalamak ve Bahar’ın hayatını kurtarmak arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Söz 18.bölüm fragmanı

Söz 18.bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Cihan Ünal, Mehmet Özgür ve Serhat Kılıç gibi birçok başarılı oyuncunun rol aldığı Söz 18.bölüm 23 Ekim Pazartesi saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak.

Söz son bölümde neler oldu?

Terör bağlantısı ortaya çıkan Büyük Bey, kaçmak için kızı Bahar’ı kullanmanın planlarını yaparken, Eylem bombayı patlatmadan kurtulmanın yolunu aramaktadır. Bu sırada Eylem’in üzerindeki bombanın patlamaması için Avcı da çok zor bir karar vermek üzeredir. Ancak ikisi de hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalacaktır.

Oğlunu kimin öldürdüğünü öğrenmek isteyen Çolak; Büyük Bey ve Agâh’a bir plan hazırlar. Tim’in düzenleyeceği operasyon işleri Çolak için epey zorlaştırır. Yavuz ise Büyük Bey’i yakalamak ve Bahar’ın hayatını kurtarmak arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

SÖZ DİZİSİ 18. BÖLÜM ÖZETİ

Her hafta farklı bir operasyonun gerçekleştiği dizide bu kez sıra dışı gelişmeler yaşanacak. Babasının yaptıklarından habersiz olan Bahar, Yavuz’a neden yalan söylediğini soracak. Yavuz Üsteğmen ise Bahar’a babasını öldüren kişinin kendisi olduğunu söylemekte güçlük çekecek. Her iki tarafın da karşılıklı suçlamalarda bulunacağı dizide Bahar’ın gözyaşları Yavuz’u oldukça üzecek. Öte yandan oldukça zorlu bir operasyon için hazırlıklarını sürdüren tim bölgenin güvenliğini sağlamaya çalışacak. Yavuz tarafından vurulan Çolak ise kurulan merdiven altı ameliyathane ile tedavi edilmeye çalışılacak. Kalbi duran Çolak için elektroşok uygulayacak kişiler Çolak’ı yeniden hayata döndürmeye çalışacak.

Yayıncı kuruluştan 23 Ekim’deki bölümle ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde; Büyük Bey’in ölümü Timde ve ülkede büyük yankı uyandırır. Yavuz, Büyük Bey’i kendisinin öldürdüğünü Bahar’a itiraf edecektir ama son anda kararını değiştirmek zorunda kalır. Yavuz ve Bahar arasında büyük bir sır vardır artık.

Ateş ve Avcı, Büyük Bey’in asistanını yakalamak üzere sınır ötesine giderler ama karşılarında Eylem’i bulacaklardır. Agâh, Büyük Bey’in yerine geçmenin planlarını yaparken, kendisini ispatlaması için verilen görev Tim ve Sancar’ı karşı karşıya getirir. Yavuz’un önderliğindeki Tim, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir üsse düzenlenecek saldırı istihbaratı ile bölgeye gider. Uzun süren çatışmanın ardından, Yavuz ve Tim’i tahmin etmedikleri bir son beklemektedir.