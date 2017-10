Türkiye Gazetesi

2018 Umre fiyatları, Umre turları, Umre dönemleri belli oldu. 2018 yılı için Umre tarihleri ve kaç para olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığınca, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde okuyanlar başta olmak üzere, üniversite öğrencilerine özel Umre turları düzenlenecek. Umre'ye gitmek isteyen Müslümanlar, ''2018 Umre fiyatları ne zaman, Umre dönemleri belli oldu mu'' gibi detayları merak ediyor. İşte 2018 Umre fiyatları ile ilgili aradıklarınız...

Umre programlarında ziyaret edilen bazı mekânlar

Gerek hacca, gerekse umreye gidenlerin, Sevgili Peygamberimiz ile Eshâb-ı kirâm hazerâtının nice hâtıralarını barındıran bazı mekânları ziyâret etmeye can attıklarını görüyoruz. Bu mekânları kısa kısa şöyle zikredebiliriz:

MEKKE-İ MÜKERREME'DE

1- PEYGAMBERİMİZİN DOĞDUĞU EV: Kâbe-i Muazzama'nın "Bâbü's-Selâm" denilen kapısı tarafındadır. Bu binâ, şu an i'tibâriyle "Kütüphâne" olarak kullanılmaktadır.

2- CEBEL-İ NÛR (VE HİRÂ MAĞARASI): Mekke şehrinin kuzey doğusunda Mekke şehir merkezi ile Minâ arasındadır. Sevgili Peygamberimize ilk vahyin geldiği mağaranın bulunduğu dağdır.

3- SEVR DAĞI [VE MAĞARASI]: Mekke şehrinin güneyinde Arafât'a giden yola yakındır. Peygamberimizin Ebû Bekir efendimizle birlikte Medîne-i münevvere'ye hicret ederlerken müşriklerin şerrinden saklandıkları mağaranın bulunduğu dağdır.

4- MEKKE KABRİSTANI [CENNETÜ'L-MUALLÂ]: Mekke şehrinin en eski mezarlığıdır. Takrîben 10.000 sahâbe-i kirâm yatmaktadır.

5- CİN MESCİDİ: Cin sûresinin nazil olduğu yer olup buraya inşâ edilen bir câmidir.

6- ARAFÂT [VE CEBELÜ'R-RAHME]: Mekke şehrine takrîben 30 km uzaklıkta bulunan Arafât vâdîsi, haccın üç farzından biri olan vakfenin yapıldığı yerdir.

7- MÜZDELİFE VE EL-MEŞ'ARU'L-HARÂM İSİMLİ MESCİD; 8- MİNÂ VE CEMERÂT, MESCİD-İ HÎF [HAYF] İLE 9- CEBEL-İ EBÎ KUBEYS'ten her birinin de İslâm târihinde birçok hâtıraları vardır.

MEDÎNE-İ MÜNEVVERE'DE

1- KUBÂ MESCİDİ: Peygamber Efendimizin hicret esnâsında Medîne'ye varmadan önce konakladıkları yerdir. İslâm âleminde cemâatle namaz kılmak üzere yapılan ilk mesciddir.

2- MESCİD-İ CUM'A [Cuma mescidi]: Hicret esnâsında [Kubâ'dan Medîne'ye giderken] Cuma sûresinin nâzil olup Cuma namazının farz kılındığı bu yerde, ilk defa Peygamberimiz ve Sahâbîler tarafından Cuma namazı kılındı.

3- MESCİD-İ KIBLETEYN [İki kıbleli mescid]: Benî Seleme Yurdu'ndaki bu mescid, Müslümânların iki kıbleli olan tek mescidleridir. Daha önce Müslümânların Mescid-i aksâ istikâmeti olan kıbleleri, hicretten 18 ay sonra Şa'bân ayının 15'inde gelen vahiy ile [Bakara sûresinin 144. âyeti ile] değiştirilip Mescid-i Harâma çevrildi. Peygamberimiz Kudüs'e yönelik olarak kıldırdığı ikindi namazının [öğle namazı rivâyeti de var] son iki rek'atını namazı bozmadan Ka'be-i şerîfeye yönelerek tamâmladı.

4- MESÂCİD-İ SEB'A [Yedi mescidler]: Hendek Savaşının cereyân ettiği yerde birbirlerine yakın yedi küçük mescid yapılmıştır.

5- CENNETÜ'L-BAKÎ' [Medîne Kabristânı]: Medîneli Müslümânların kurdukları ilk mezarlıktır. Mescid-i Nebevî'nin doğu tarafındadır. Bu kabristanda on bine yakın sahâbe-i kirâm gömülüdür.

6- UHUD DAĞI VE ŞEHİDLİĞİ: Uhud Dağı, Medine'nin 5 km kadar kuzeyindedir. [Hazret-i Hârûn Peygamberin burada gömülü olması, buraya ayrı bir kıymet kazandırmaktadır.] Hicretin üçüncü yılında Müslümânlarla müşrikler arasında burada büyük bir savaş yapılmıştır. Eshâb-ı Kirâmdan 70 kişi şehîd olmuş ve bu dağın eteklerine gömülmüşlerdir.



Yine umreye dâir bilgiler...

Umre kelimesi, Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde geçmektedir. Kur'ân-ı kerîmde: "Haccı ve umreyi Allah için tâm yapın, tamamlayın..." [Bakara, 196] şeklinde bir ifâde vardır. Hadîs-i şerîfte de: "Umrenin, iki umre arasındaki (küçük) günâhlara keffâret olduğu ve mebrûr (makbûl) olmuş bir haccın karşılığının cennet olduğu" beyân buyurulmuştur. [Buhârî, c. II, s.198] Ömürde bir defa "Umre" yapmak, Hanefî ve Mâlikî mezheplerinde Sünnet; Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinde ise farzdır. Hayâtın/yaşamın herhangi bir anında yapılabilir. Hac ve umreyi peş peşe yapmak tavsiye edilmiştir. Hac ve umre çeşitleri 1) Hacc-ı İfrâd: Umresiz yapılan hac demektir. Bu hacda, kurbân yoktur. Diğer iki hac çeşidinde ise kurbân kesmek vâcibtir. 2) Hacc-ı Temettu': Hac mevsiminde, ayrı ayrı ihrâmlarla, hem umre, hem de hac yapmaktır. Umre ihrâmından çıktıktan sonra, birkaç gün ara ile tekrâr hac ibâdetine niyet edilir. 3) Hacc-ı Kırân: Hac mevsiminde, tek ihrâm ile hem Umre, hem de hac ibâdetlerini yapmaya denir. Bu hac çeşitlerinden birisine niyet eden hacı adaylarının [veya umreye niyet eden umrecilerin] ilk öğrenecekleri duâ 'Telbiye'dir. Niyet yapılıp ihrâma girildikten sonra hacı adayı veya umreci bu telbiyeyi [ona ilâveten tekbîr, tehlîl ve salevât-ı şerîfeyi de] sık sık okuyacaktır... Umre için belirli bir zaman yoktur, her zaman yapılabilir. Ramazân ayında yapılması mendup ve daha fazîletlidir. Ancak Hanefî mezhebinde "teşrîk günleri" denilen [yılda beş gün yanî Arefe günü sabâhından Bayram'ın 4. günü güneş batıncaya kadarki] süre içinde umre yapmak, tahrîmen mekrûhtur. Diğer üç mezhepte, haccetmeyen kişilerin teşrîk günleri dâhil her zaman umre yapmaları, kerâhetsiz câiz görülmüştür... Mekke-i mükerremeye mîkât sınırları dışındaki yerlerden gelenler, yolları üzerindeki mîkâtlardan birinde ihrâma girerler. Mekke'de bulunulduğu esnâda umre yapmak istenirse, diğer Mekkeliler gibi, "Harem Bölgesi" dışına çıkılarak [meselâ en yakın mîkât mahalli Ten'îmdir] orada ihrâma girilir. Hanefîler'e göre, Umrenin farzı ikidir: "İhrâm" ve "tavâf". Bunlardan ihrâm umrenin şartı [yanî dışındaki farz]; tavâf ise, rükündür [yanî içindeki farzdır]. (Safâ ile Merve arasında) Sa'y yapmak ve tıraş olmak [halk=saçı tamâmen kesmek veya taksîr=saçları kısaltmak] ise vâciptir. Şu hâlde umrenin vacipleri, sa'y ile tıraş olup ihrâmdan çıkmaktır... Bir insana umrenin sünnet (veya farz) olabilmesi için Müslümân, âkıl/akıllı, bâliğ/bülûğa ermiş, hür/özgür, ekonomik gücü yeterli ve sağlıklı olması, yol güvenliğinin bulunması ve kadının ise bunlara ilâveten can, mâl ve nâmûs güvenliğinin sağlanmış olması gerekir... Borcu bulunanın veya gidip gelirken bazı günâhları işleme durumu olanın yahut memleketinde başka farzlar işleme imkânı olanın, bunu yapmayıp umreye gitmesi câiz midir? diye bir suâl hâtıra gelirse, çok kısa olarak şunlar söylenebilir: İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki: "Umreye gitmek farz ve vâcib değildir, nâfile bir ibâdettir. Nâfile ibâdeti yapmak, bir farzın terkine veya bir harâm işlemeye sebep olursa, ibâdet olmaktan çıkar, günâh işlemek olur." (I, 124) Bu bakımdan hac ve umre esnâsında da hiçbir farzı kaçırmamaya ve hiçbir harâmı işlememeye çok dikkat etmelidir.

UMRE DETAYLARI

Diyanet İşleri Başkanlığınca, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde okuyanlar başta olmak üzere, üniversite öğrencilerine özel umre turları yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerine bir haftalık özel umre turları gerçekleştirilecek. Öğretim üyelerinin rehberliğindeki umre programı, Mekke'de 4-5, Medine'de 2 gün olmak üzere toplam 7 gün sürecek.

Konaklama, 2, 3 veya 4 kişilik odalarda olacak. Konaklama türlerine göre 2 kişilik odada kalmak isteyenler için 2 bin 350 lira, 3 kişilik odaya 2 bin 250 lira, 4 kişilik oda için ise 2 bin 150 lira ücret belirlendi.

Mekke'de otellerden Kabe'ye ulaşım servislerle sağlanacak, Medine'de ise oteller Mescid-i Nebevi'ye yürüme mesafesinde olacak.

Turlara katılmak isteyenlerin 25 yaşını doldurmamış olması ve Türk Hava Yolları miles&smiles üyesi olma şartı aranacak. Öğrenciler, https://www4.thy.com/tkmiles/membersignin.tk?lang=tr internet adresinden miles&smiles üyeliği yapabilecek.

Öğrencilere taksit imkanı

Umreye gitmek isteyen öğrenciler, il/ilçe müftülüklerine müracaat ederek veya elektronik ortamda "hac.diyanet.gov.tr" adresinden kayıtlarını yapabilecek. Müftülüğe geçerlilik süresi en az 1 yıl olan pasaport teslim edilecek.

Öğrenciler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Müdürlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin veya taksitli olarak yatırabilecek. Bu kapsamda anlaşmalı bankaların sunduğu 6 aya kadar taksit imkanından yararlanabilecek. Bu işlemlerden dolayı umre yolcusundan herhangi bir ücret farkı alınmayacak.

İlk kafile, 14 Kasım 2017, son kafile ise 8 Mayıs 2018'de yola çıkacak. Turlar, 15 Mayıs'ta son bulacak. İlk kafile için son müracaat tarihi 26 Ekim 2017 olarak belirlendi.

DİB 2018 umre fiyatları ne kadardır?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 yılı umre kayıtları başladı. DİB Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2017 yılında umreye gitmek isteyenler için umre organizasyonu kayıtlarının başladığı ifade edildi. 2018 yılı Umre kayıtları 18 Ekim 2017 saat 08:30 itibariyle başladı.Umre için müracaat etmek isteyen kişilerin fiyat tablosunda seçecekleri turun kodu ile bankaya ücreti yatırmaları gerekiyor. Bu işlemden sonra kayıt işlemi internet üzerinden ya da müftülüklere giderek tamamlanacak.2018 Umre fiyatları2018 yılı umre fiyatları da duyuruda açıklandı. Her tur dönemi, turun kaç gün olacağı ve konaklama türüne göre fiyatlandırma farklılık gösteriyor. Fiyatlar 3.465 TL ile 7.120 TL arasında değişiyor. Öğrenciler için ise fiyatlar 3.285 TL’den başlayacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2018 YILI UMRE PROGRAMI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın asli görevlerinden olan umre hizmetlerinin, irşat açısından da önemli bir fırsat ve imkân sunduğu ve uzun yıllardan beri başarıyla yerine getirildiği malumlarıdır. Her kademedeki teşkilat mensuplarımızın özverili gayret ve çalışmalarıyla 2017 umre organizasyonunda önemli bir başarı elde edilmiştir. Bu hizmette emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza en içten teşekkürlerimizi iletiriz. Umre hizmetinin daha nitelikli ve irşat açısından verimli hale getirilmesi müftülükler ile her kademedeki personelin göstereceği çalışma ve gayretle mümkün olacağı açıktır. Umre hizmetlerinde arzu edilen hedeflere ulaşılabilmesi için aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 1- Suudi Arabistan Umre Mevzuatına göre, umre mevsimi her yıl kameri aylardan 01 Muharrem'de (21 Eylül 2017) başlamaktadır. Ancak vize sisteminin açılması ve gerekli hazırlıkların tamamlanabilmesi için 2018 umre organizasyonu turlarının 2017 yılı Kasım ayı başında başlatılabileceği öngörülmektedir.

Bu çerçevede hazırlanacak tüm turlarda; süre, ücret ve takvim açısından en uygun programların hazırlanmasına gayret edilecektir. 2- Önceki yıllarda olduğu gibi 2018 umre ücretlerinin de asgari düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir. 3- 2018 umre mevsiminde, vatandaşlarımızın tercihleri de dikkate alınarak, aşağıda özellikleri belirtilen konaklama türlerinde umre organizasyonu düzenlenmesi planlanmaktadır.

UMRE DÖNEMLERİ DÖNEMLER / AYLAR

1. Dönem:1 Kasım 2017 - 15 Ocak 2018 2. Dönem: 15 Ocak - 10 Şubat 2018 3. Dönem: 10 Şubat -15 Mart 2018 4. Dönem: 15 Mart - 10 Mayıs 2018 5. Dönem: Ramazan Ayı

4- Oda tercihli yürüme ve servisli konaklama türlerinde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü olacaktır. Ayrıca öğle için kumanya verilecektir. Otel konaklama türlerinde ise sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe şeklinde verilecektir. 5- Yürüme mesafeli oda tercihli konaklama türüne ait otellerin, Mekke'de Harem'e uzaklığı en fazla 1000 metre mesafededir. Servisli oda tercihli konaklama türüne ait oteller/binalar ise yürüme mesafesi dışında olduğundan ulaşım servislerle sağlanacaktır. 6- Üniversite öğrencilerine yönelik umre turları düzenlenecektir. 7- Kudüs bağlantılı umre ve Kudüs turları düzenlenecektir. 8- Umreye yönelik irşat, eğitim, seminer, uğurlama, karşılama, görevli istihdamı ve sağlık gibi alanlarda gerekli hizmetler verilecektir. 9- Din hizmetleri sınıfında görev yapan personelden; Aynı dönemde en az 30 kişilik grup oluşturanlar tercihen görevlendirecektir. Grup oluşturanlar, ayrı dönemlerde olmak kaydıyla en fazla 2. defa görevlendirilecektir. 40 kişilik grup oluşturanlara ise umre sezonunda bir defaya mahsus olmak üzere ayrıca (1) free umreci götürme hakkı verilecektir. Umre sezonu boyunca 30 kişiyi tamamlayanlar da tercihen görevlendirilecektir. 10- Söz konusu personel tarafından umreye yönlendirilenlerin isimleri, yönlendiren her personel için ayrı ayrı oluşturulacak listelerde müftülüklerce kayıt altına alınacaktır. 11- Başkanlığımız emekli personelinden; kişilik grup oluşturanlar grubunun başında görevlendirilecektir. kişilik grup oluşturanlara ise ayrıca (1) free umreci götürme hakkı verilecektir. 12- Başkanlığımız ve TDV personelinden çalışanlar ve emekliler;Başkanlığımız organizasyonu ile umreye gitmek istemeleri halinde kendisi, eşi, çocukları, annesi, babası, kayınpederi ve kayınvalidesi için tercih etmiş oldukları umre programı ücreti üzerinden indirim yapılacaktır. 13- Bayan vaizler ile bayan Kur'an Kursu öğreticileri grup oluşturdukları takdirde ihtiyaç halinde kafilede bayan irşat görevlisi olarak da görevlendirilebileceklerdir. 14- Umre organizasyonu düzenleyen seyahat acentaları ile kişisel çıkar sağlayacak şekilde işbirliği yapan personel hakkında idari ve disiplin işlemi yapılacaktır. Bu itibarla; Seyahat acentalarına umreci yönlendirme mukabilinde kişisel çıkar sağlamaya tevessül edilmemesi, bu türden ilişkisi tespit edilenlere idari ve disiplin işlemi yapılacağının personele yazılı olarak tebliğ edilmesi, Personelin mezkûr hükme aykırı davranmamaları için müftülüklerce her türlü önlemin alınması, konunun yakından takip edilmesi, acentalarla çıkar ilişkisine girdiği tespit edilenlerin delilleriyle birlikte derhal Başkanlığımıza bildirilmesi Kendi imkânlarıyla umreye gitmek isteyen personelin; Başkanlık personeline sağlanan indirimden de bahisle Başkanlığımız organizasyonuna yönlendirilmesi, Başkanlığımızca gerekli denetimin yapılmasını teminen seyahat acentaları ile umreye gidecek personelin isimlerinin derhal Başkanlığımıza bilindirilmesi, Gerekmektedir. Bu hususlarda yaşanan aksamalardan ilgili müftülükler sorumlu olacaktır. 15- Müftülükler; bu talimatın ulaşmasından itibaren, alacakları bir onayla "Umre Bürosu" oluşturacaklardır. Büroda görevlendirileceklerin; çalışkan, liyakatli, başarılı ve daha önce bürolarda görevlendirilen tecrübeli personelden seçilmesine itina gösterilecektir. 16- Bu görevliler, şimdiden umre talebi olan vatandaşlarımızla irtibata geçerek umre hakkında gerekli bilgileri verecek ve iletişim bilgilerini alarak müftülüklerle irtibat halinde olmalarını sağlayacaklardır. 17- Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla, mahalli basın-yayın organlarından yararlanılacaktır. Ayrıca, Başkanlığımızca umre hakkında gönderilen afiş ve broşürler, merkezi camilere ve uygun görülen diğer yerlere asılacaktır. 18- Vatandaşlarımız Başkanlığımızın umre organizasyonunda taahhüt ettiği hizmetler doğrultusunda bilgilendirilecek, abartılı vaatlerde bulunulmayacaktır. 19- 2018 umre organizasyonu tahsilatında Başkanlığımız kurumsal banka hesabı kullanılacağından, müftülükler ayrıca hesap açtırmayacaktır. 20- Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın alabileceği yeni tedbirler dikkate alınarak, 2018 Umre Organizasyonu Talimatı, umre fiyatları, umre broşür ve afişleri daha sonra gönderilecektir. Gerekli açıklamalar müftülüklere periyodik olarak ulaştırılacaktır. 21- Özel umre turları; Başkanlığımız umre ibadetini, irşat ve din eğitimimin bir parçası olarak gördüğünden özellikle öğrenci ve meslek grupları için özel umre turları düzenlenecektir.

Bu çerçevede; Özel umre turu talep eden kurum, kuruluş ve vatandaşların talepleri müftülüklerce Genel Müdürlüğümüze bildirilecek ve Genel Müdürlüğümüzce bu taleplerin karşılanmasına gayret gösterilecektir. İlahiyat Fakültesi, imam-hatip lisesi ve diğer okul öğrencileri için kendiokullarından birer öğretim görevli/üyesi/öğretmen eşliğinde özel umre turları düzenlenebilecek, bunun için Başkanlığımızca mümkün olan kolaylık sağlanacaktır. Meslek grupları, çeşitli firma/iş yerlerinin çalışanlarını ödüllendirmekamacıyla düzenlemek istedikleri özel umre turu talepleri ve buna benzer diğer taleplerin imkânlar ölçüsünde karşılanmasına gayret gösterilecektir.