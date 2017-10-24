Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MTV oranı belli oldu. MTV hesaplama işlemi yeni vergi zammının yayınlanmasının ardından araştırılan konular arasında yer aldı. Araçları için ne kadar vergi ödeyeceklerini görmek isteyen vatandaşlar, MTV hesaplama işlemi ile son durumu öğrenebilecek. İşte, zam oranlarıyla birlikte MTV hesaplama işlemi ve geçmiş döneme ait bilgiler...

2018 yılı Motorlu Taşıtlar vergileri Meclis'ten geçen tasarıyla kesinleşti. 2018 yılı MTV araç vergileri 1300 motora kadar olanlar için yüzde 15 zamlanırken üstündeki araçlarda ise yüzde 25 zam gördü. Tasarıyla otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklendi. Bu araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı ise 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak.

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Binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yılda yüzde 25 artış yapılacak. Zammın ardından araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarı da değişecek.

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