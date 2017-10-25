Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenan Işık yaşıyor mu? Kenan Işık'ın son hali durumu nasıl? Kenan Işık öldü mü? Kenan Işık sağlığı nasıl gibi merak ettiğiniz sorularınızın cevaplarını sitemizden bulabilirsiniz. Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık geçirdiği beyin kanaması sonrası bitkisel hayata girdi. Eşinin yaptığı açıklamalara göre sesleri duyuyor ancak tepki veremiyor. Kenan Işık'ın tedavisine evde devam ediliyor. 1 Ekim'de doğum günü olan Kenan Işık'ın eşi son alınan bilgilere göre cevap vermedi. Kafaları karıştıran bu hareket Kenan Işık yaşıyor mu sorusunu akıllara getirdi. Kenan Işık'a ne oldui Kenan Işık'ın son hali, Kenan Işık iyileşecek mi gibi merak ettiğiniz sorulara "Kenan Işık yaşıyor mu? | Kenan Işık sağlığı nasıl, son hali?" başlıklı haberimizden ulaşabilirsiniz

SAĞLIK DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK

Geçen yıl 21 Mart'ta saunadan çıktıktan sonra düşüp beyin kanaması geçiren ve komada 1 yıl geçiren Kenan Işık'tan iyi haber henüz gelmedi.

BAKIMINA EVDE DEVAM EDİLİYOR

Bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya'da bir kliniğe götürülen Işık'ın tedavisine eşi evde devam ediyor. Sesleri duyan ancak tepki veremeyen eşine bir bebek gibi özenle bakan Beril Işık'ın moralini sürekli yüksek tuttuğu belirtildi.

NASIL HASTALANMIŞTI

Kenan Işık, saunadan çıkarken, ayağının kayması sonucu yere düşerek başını sert zemine çarpmıştı. Işık yaşanan kazanın ardından hemen Amerikan Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Ameliyatı 3,5 saat süren Kenan Işık, ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Malatya Yeşilyurt'ta 1947 yılında doğan Kenan Işık'ın tam adı Yusuf Kenan Işık'tır.

Oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu. Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memur çocuğu olan Kenan Işık orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur. Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir.

2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde star Haber'i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının halen sunuculuğuna devam etmektedir. 21 Mart 2014 günü Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı.

ERDOĞAN KENAN IŞIK'I ZİYARET EDECEĞİM DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan tiyatro alanında ödüle layık görülen Kenan Işık için, "Yurt dışı tedavisinden sonra kendisini ziyaret edemediğimden dolayı kendimi suçlu hissediyorum.

İnşallah en kısa zamanda kendisini evinde ziyaret edeceğim" dedi. Erdoğan, "En büyük temennimiz usta sanatçımızın yeniden ekranlara ve sahnelere dönmesidir" diye konuştu. Kenan Işık'ın ödülünü eşi Beril Işık aldı.