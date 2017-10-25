Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz Seki hangi gazetede yazı yazacak, Deniz Seki köşe yazarı mı oldu? sevenleri artık Deniz Seki'yi gazetedeki köşesinden takip edecek. Peki Deniz Seki hangi gazetede yazmaya başlayacak? Ünlü sanatçı Deniz Seki, cezaevinden çıktığı gibi bir dizi konserler vererek hayranlarıyla özlemini gidermişti. Cezaevindeki dönemlerde Atv'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Deniz Seki, hayranlarına dizi aracılığıyla kendini gösterme fırsatı bulmuştu. Ekranlarda konserler dışında pek görünmeyi tercih etmeyen Deniz Seki, bir gazetede köşe yazarlığı yapacak. Medyaradar'ın haberine göre Deniz Seki, Akşam gazetesinde köşe yazarlığına başlıyor. Deniz Seki'nin Akşam gazetesi yöneticileriyle gazetede görüşüp anlaştığı ve Seki'nin gazetede yazmaya başlamasını pasta ile kutladıkları ileri sürülüyor. Deniz Seki'nin cuma günleri yayınlanan 12 sayfalık magazin eki Akşam Life’ta köşe yazarlığı yapacağı öğrenildi. İşte Deniz Seki ile ilgili detaylar...

AKŞAM'DA YAZACAK

Medyaradar’ın haberine göre, özgürlüğüne kavuşmasının ardından yazın ardı ardına verdiği konserlerle sevenleriyle hasret gideren ünlü şarkıcı sevenlerine bundan böyle köşe yazılarıyla da seslenecek. Deniz Seki bir süre önce Ethem Sancak tarafından Zeki Yeşildağ’a satılan Akşam Gazetesi’ne yazar oldu. Seki Akşam Gazetesi’nin Cuma günleri yayınlanan 12 sayfalık magazin eki Akşam Life’ta köşe yazarlığı yapacak. Ünlü sanatçı bugün Akşam Gazetesi’ne gelerek gazete yönetimiyle tanıştı. Deniz Seki’nin transferi dolayısıyla “hoşgeldin” pastası kesilerek kutlama yapıldı. Dava sürecini ve cezaevinde yaşadıklarını kaleme alacak olan Seki’nin ilk yazısı Cuma günü yayınlanacak.

Cezaevindeyken ATV'deki dizide rol almıştı

Deniz Seki cezaevinde kaldığı dönemde ATV'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almış, dizinin bazı bölümleri cezaevinde çekilmişti.

Deniz Seki: Düğün 5 Kasım’da ama…

Şarkıcı Deniz Seki özgürlüğüne kavuşmasının ardından yazın ardı ardına verdiği konserlerle sevenleriyle hasret gidermişti.

İlk kış konserini de Ankara’da önceki gece Winner İncek sahnesinde veren Deniz Seki, “Ankara'yı ve Ankaralı müzikseverleri çok özlemiştim. Alkışları ilaç gibi geldi” dedi. Deniz Seki, dünden bugüne hit olmuş şarkılarının dışında sahnede söylemekten hoşlandığı şarkıları da seslendirdi. Bu yıl 20'nci sanat yılını kutlayan Deniz Seki, müzik kariyerinde ilk sahne aldığı şehir olan Ankara’dan; özel sürprizler hazırlığı içinde olduğunu da söyledi. “5 Kasım’da en küçük kardeşim Serkan Seki evleniyor ama, halen herkes ben evleniyorum sanıyor” diyen Deniz Seki, alkışlarla verdiği birlik, beraberlik mesajıyla sahneden ayrıldı…