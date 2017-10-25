Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçoğumuzun bayılarak tükkettiği, cevizin nelere iyi geldiğini öğrenince evinizden eksik etmeyeceksiniz. Şu sıralar ceviz kabuğu suyunun nelere faydası olduğu merak edilirken, siz değerli okuyucularımız için cevizin faydaları ile ilgili derleme bir haber yaptık. Kabuklu yemişlerin, vücut sağlığı için en yararlılarından birinin ceviz olduğunu belirten uzmanlar, doymamış yağ asitlerinden oluşan yapısı ve zengin lif içeriği ile vücut için oldukça faydalı olduğunu söyledi. Çocukların zeka gelişimine de fayda sağlayan ceviz, kalp atışını düzenliyor. Cevizde bulunan yağ asitleri kalp hastalıklarını önleyerek, erkeklerde meydana gelen prostat kanserini engelliyor. Omega 3 yağ oranı düşük çocuklarda oluşan hiperaktif ve davranış bozuklarını da düzenleyen ceviz, omega 3 bakımından oldukça zengin bir vitamine sahip. Ceviz, antioksidan özelliği ile sinir sistemine zarar veren Alzheimer gibi çok kuvvetli hastalıkların ilerlemesini de yavaşlatıyor.



CEVİZİN BEYİNDEKİ FAYDALARI

Ceviz, kabuklu kuruyemişler içerisinde içerdiği yağ asitleri bakımından E vitamininden kat kat daha üstün bir yapıya sahip.

Ceviz omega 3 bakımından zengin olduğu için çocukların zeka gelişimine faydası çok.

Kalp ve tansiyon hastalarında kan basıncını ayarlar.

Kanın pıhtılaşma durumunda ceviz tüketildiği zaman, kan pıhtılaşmasını önler.

Ceviz beyin damarlarına da faydalıdır



GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Ceviz günde en fazla 3 veya 4 tane yenildiği zaman faydasını gösterir. Belli bir tüketim miktarını aştığın zaman vücutta ihtiyacı olan yağ oranını alıyor. Çok tüketildiği zaman ters etki gösterir. Çok tüketildiği zaman vücutta kilo alma gibi sorunlar meydana geliyor. Ceviz, sedef ve egzama gibi hastalıklarda da faydalıdır. Çocukların zeka gelişiminde çok faydalıdır. Beynin şekli cevizin içini andırıyor. Dış kabuğu ise kafatasını andırıyor. Beyin insan vücudunun en önemli organıdır. Ceviz çok vitaminsel bir özelliğe sahiptir. Ceviz tansiyon hastalarına birebir iyi gelerek hastalığı büyük oranda düşürüyor.



CEVİZ KABUĞUNUN FAYDALARI

Cevizin içinde bulunan faydalı mineraller aynı şekilde kabuğunda da mevcuttur.

Kötü kolesterolü engelleyen ceviz aynı zamanda kalp sağlığı için oldukça önemlidir.

İçinde bulunan omega3 yağ asidi, E vitamini vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi almasını sağlamaktadır.

Ceviz kabuğunun bilinen bir başka faydası ise kilo verdirmesidir.

Başarılı ve bir o kadar da etkili bir düzenle ceviz kabuğundan faydalanarak zayıflamanız mümkündür.

Pek çok kişinin denediği ve olumlu sonuç aldığı ceviz kabuğu dile zayıflama yöntemi, temelde oldukça eski bir yöntemdir.

Birbirinden faklı pek çok diyetin arasından en sağlıklı yöntemlerden biri olduğu kabul edilmektedir.



ZAYIFLATAN CEVİZ KABUĞU TARİFİ

Zayıflamak isteyen hemen herkesin doğal yollarla kilo vermesi mümkündür. Bunu sağlamak için kullanabileceğiniz besinlerden biri de cevizdir. Cevizi ara öğünlerde 1 ya da 2 tane yerken kabuğunun da faydalı olduğunu unutmamalısınız. Hangi diyeti uygularsanız uygulayın ceviz kabuğu tarifinden yardım alabilirsiniz. Bu şekilde kısa bir sürede tahmin edebileceğinizden daha fazla kilo verdiğinizi fark edersiniz. Elinize aldığınız 6 adet ceviz yaprağının üzerinden birkaç küçük delik açmalısınız. Yeterli miktarda delik açtıktan sonra 1 litrelik suyun içerisine yatırmalısınız. Suyun üzerine 1,5 çorba kaşığı sirke ilave etmelisiniz. Bu şekilde yaklaşık 15-20 dakika boyunca kaynatmalısınız. Kaynayıp soğuduktan sonra uygulamaya geçebilirsiniz



CEVİZ KABUĞU SUYU NASIL KULLANILIR

Ceviz kabuğunu hazırladıktan sonra suyun soğumasını beklemelisiniz. Bekleyen sudan her sabah uyandıktan hemen sonra bir bardak içmelisiniz. Aynı şekilde gece uyumadan önce de bir bardak içip öyle yatmalısınız. Metabolizmanıza günde iki bardak ceviz suyu alındığında içeriği hızlıca etki edecektir.En etkili tariflerden biri olan ceviz suyu tarifi, vücudunuzun hızlı çalışmasına yardımcı olacaktır. Yağ yakımının, boşaltımın ve toksin atımının daha çabuk gerçekleştiği dikkatinizden kaçmayacaktır. Ceviz kabuğunu günlük iki bardak tüketmek istemeyenler daha pratik tarif deneyebilirler. Tek bir ceviz kabuğunun dahi vücutta kilo kaybı yaşattığını gözlemleyebilirler.

Sağlıklı kalp için ceviz yiyin

Beyin dostu olarak da bilinen cevizin; kalp damar hastalıklarından uyku sorunlarına, kolesterolden diyabete kadar her derde deva olduğunu ifade eden Memorial Diyarbakır Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzman Diyetisyen Özlem Tay, cevizin yararları hakkında bilgi verdi.

"Lifli yapısı ile kabızlığa iyi gelir"

Cevizin, yağlı tohumlar olarak bilinen fındık, badem, fıstık, susam gibi kuruyemişlere oranla en yararlı besin olduğunu belirten Diyetisyen Özlem Tay, "Doymamış yağ asitlerinden oluşan ceviz, besin maddeleri ile dolu olması nedeniyle enerji deposudur. 100 gram cevizde 15 gram protein ve 7 gram lif bulunmaktadır. Bu da cevizi lif içeriği yüksek bir besin haline getirmektedir. Düzenli tüketildiğinde bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kabızlık sorununa da çözmektedir" dedi.

"Kalbi ve damar yapısını korur"

Cevizin, içeriğindeki omega 3 yağ asitleri sayesinde kalp hastalıklarına karşı koruyucu ve damar yapısını iyileştirici bir besin olduğunu dile getiren Tay, kalp ve damar yapısının korunmasında önemli bir rol oynadığını söyledi. Tay, "Antioksidan içeriği de yüksek olduğu için kalp hastalıklarına neden olan zararlı maddeleri ortadan kaldırır, kalbin hastalıklara yakalanmasını önler ve damar yapısının esnekliğini korumasına yardımcı olur. Günde ortalama 4-5 ceviz yiyen kişi vücudun gereksinimi olan omega 3 yağının yüzde 85’ini almış olur. Omega 3 yağı, antioksidan içeriği ile kalp sağlığına faydalıdır" diye konuştu.

"Kötü huylu kolesterolün panzehridir"

Cevizin kötü huylu kolesterolün panzehri olduğunu belirten Özlem Toy, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yapılan araştırmalarda, ceviz düzenli ve yeterli miktarda tüketildiğinde; lipoprotein özelliği ile iyi huylu kolesterol olan HDL’yi yükseltir, kötü huylu kolesterol olan LDL’yi düşürür. Kalp krizlerine neden olan kan pıhtılaşması riskini azaltır ve kan dolaşımını düzenler. Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olduğu için tehlikeli kalp ritimlerini dengeler, kalp krizi riskini azaltmaktadır. Diyabet hastaları için şeker düzeyinin uygun seviyelerde kalmasına ve bu hastaların, kalp sorunlarından korunmasına yardımcı olmaktadır. Besin içeriği yüksek olması nedeniyle tok tutmaktadır. İçeriğindeki E vitamini, damarlarda plak oluşumlarını ve kalp tıkanıklığının oluşmasını engeller. Bununla birlikte damarların çevresini temizler ve genişlemelerini sağlar, böylece kalp hastalıklarına yakalanma riskini de azaltmaktadır. Cevizin her gün düzenli olarak uyumadan 2 saat önce tüketimi de içerdiği triptopan nedeniyle uyku problemlerini çözdüğü belirlenmiştir."

"Beyin ve sinirler için vazgeçilmez bir besindir"

Cevizin linoleik, alfa linoleik ile birlikte vitamin E ve B6 vitaminlerini içerdiğinden dolayı sinir sitemlerine olumlu yönde etki yaptığını belirten Özlem Tay, "Özellikle stres ile mücadelede antidepresan görevini üstlenir, uyku sorunu olanlar için de şifadır. Yatmadan 2 saat önce yenilen ceviz, içerdiği triptofan yardımı ile uyku sorunlarının çözümüne yardımcı olur. Günde 4-5 adet ceviz tüketmek, triptofanın yüzde 17’sini karşılamaya yardımcı olur. Ceviz, içerdiği kalori miktarı ile kemik sağlığı üzerinde de olumlu etkiye sahiptir. Kalsiyum emilimi, kemik ve bağ doku sağlığı için gerekli olan manganezin yüzde 43’ü, günde 4-5 ceviz tüketimi ile vücuda alınabilir. Omega 3 yağı ve zengin bakırı da yapısında bulunduran ceviz, cilt için de yararlıdır. Her gün 2-3 ceviz tüketimi, cildin elastikliğini arttırır ve ciltteki hücrelerin canlı kalmalarına yardımcı olur" dedi.