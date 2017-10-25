Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rock and roll müziğinin otoriter isimleri arasında gösterilen Fats Domino, aynı türde müzik yapmış olan Elvis Presley ve The Beatles grubu gibi isimlerden etkilendi. Müzik kariyerine piyano ile başlayan Fats Domino, Rolling Stone’nin yayınladığı ‘Tüm Zamanların En İyi 25 Sanatçısı’ listesinde de yer alıyor. 50 yılı aşkın müzik kariyerinde, Fats Domino’nun eserleri 65 milyondan fazla sattı.