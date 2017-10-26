Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışanlar, veliler en çokta öğrencileri en çok sevindiren şey tatildir. Durum böyle olunca sayılı gün kalırken 29 Ekim resmî tatil mi sorusu geliyor akıllara.Resmî tatiller yaklaşırken herkes planlar yapmaya başlıyor. Bu planlar yapılırken ertesi gün tatil olacak mı diye düşünülür. 29-30 Ekim tatil mi? sorusunun cevabını rahatlıkla haberimizden bulabilirsiniz. Resmî tatiller haftaiçine denk gelirse tadından yenmez bir hal alıyor. 29 Ekim hangi güne denk geliyor? bütün bilgileri sizin için haberimizde derledik.

29-30 EKİM RESMÎ TATİL Mİ OLACAK?

29 Ekim, her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olacak. Ancak 30 Ekim Pazartesi günü, dini ve resmi bayramlar takviminde resmi tatil sıfatıyla yer almadığı için normal mesai ile devam edecek.19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

29 EKİM HANGİ GÜN?

2017 yılı itibariyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pazar gününe denk geliyor. Bu sebepten ötürü kamu ve özel sektör çalışanları aynı zamanda öğrenciler resmi tatilden yararlanamayacak. 30 Ekim pazartesi günüde anı şekilde resmi tatil olmayacak.