Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes CSKA Moskova maçı canlı takibi ve skoru anbean burada yer alıyor. THY Euroleague'in dördüncü haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk ediyor. Anadolu Efes CSKA Moskova maçı canlı takibi ve skorunu öğrenmek için haberimize bakmanız yeterlidir. Geride kalan 3 maçta Real Madrid, Valencia ve Fenerbahçe Doğuş'a mağlup olan Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı yenerek bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak istiyor. CSKA Moskova, bu sezon oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. heyecan seviyesi bir hayli yüksek olacak Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı, beIN Sports 3'ten şifreli olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes'in konuğu CSKA Moskova!

Anadolu Efes, THY Euroleague'in dördüncü haftasında Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak. Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'in dördüncü haftasında bugün Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Velimir Perasovic yönetimindeki lacivert-beyazlılar, geride kalan 3 maçta Real Madrid, Valencia ve Fenerbahçe Doğuş'a mağlup oldu. CSKA Moskova ise turnuvada bu sezon oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Rus ekibi, AX Armani Exchange Olimpia Milan ile Panathinaikos Superfoods'u yenerken, Real Madrid karşısında sahadan mağlup ayrıldı.

Perasovic yönetimindeki Lacivert-Beyazlılar, geride kalan 3 maçta Real Madrid, Valencia ve Fenerbahçe Doğuş’a mağlup olmuştu.

Avrupa arenasındaki 595. maçına çıkacak olan temsilcimiz, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 594 karşılaşmada 333 galibiyet ve 261 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,1) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague’de ise 347. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 346 karşılaşmada 176 galibiyet ve 170 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 50,9) elde etti. Anadolu Efes ile CSKA Moskova Avrupa kupalarında bugüne kadar 23 kez karşılaşırken, takımımız dokuz galibiyet ve 14 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan yedi maçta Anadolu Efes altı galibiyet ve bir mağlubiyet elde ederken, THY Euroleague’de iki takım arasında oynanan 16 karşılaşmada temsilcimiz üç galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı.

THY Euroleague’in üçüncü haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş’a deplasmanda 81-70 mağlup olmuş, CSKA Moskova ise Yunanistan’ın Panathinaikos Superfoods takımını 81-63 yenmişti. Euroleague’de üçüncü haftanın ardından Anadolu Efes üç mağlubiyet ile 15. sırada, CSKA Moskova ise iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile altıncı sırada yer alıyor.