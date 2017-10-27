İstifası istenen belediye başkanları ile ilgili de konuşan Ünal, ''Biz şunu biliriz ki mahkeme kadıya mülk değildir. Hiçbir makam hiç kimsenin ebedi mülkü de değildir, üzerine tapulu hiç değildir. Hepimiz bir gün yerlerimizi, aynı görevleri çok daha büyük heyecanla, çok daha fazla enerjiyle, çok daha büyük vizyonla yerine getirecek birilerine bırakırız. AK Parti, meselelere bu şekilde bakar.
Balıkesir Belediye Başkanı'ndan istifa adımını bekliyoruz. İsimler üzerinden meseleyi konuşmayı doğru bulmuyoruz. Çekilme talebi gerçekleşmezse demokratik yöntemler tartışılır ve devreye koyulur. İstifa edilmezse yeni kararlar alınır.'' dedi.
Mahir Ünal: İstifa etmezse yeni yöntemler devreye girer
27.10.2017 - 19:02 | Son Güncelleme: 27.10.2017 - 19:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin MKYK toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunarak soruları cevapladı.
İstifası istenen belediye başkanları ile ilgili de konuşan Ünal, ''Biz şunu biliriz ki mahkeme kadıya mülk değildir. Hiçbir makam hiç kimsenin ebedi mülkü de değildir, üzerine tapulu hiç değildir. Hepimiz bir gün yerlerimizi, aynı görevleri çok daha büyük heyecanla, çok daha fazla enerjiyle, çok daha büyük vizyonla yerine getirecek birilerine bırakırız. AK Parti, meselelere bu şekilde bakar.
Etiketler : mahir ünal,istifa,ak parti,
514859 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/514859.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER