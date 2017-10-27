Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstifası istenen belediye başkanları ile ilgili de konuşan Ünal, ''Biz şunu biliriz ki mahkeme kadıya mülk değildir. Hiçbir makam hiç kimsenin ebedi mülkü de değildir, üzerine tapulu hiç değildir. Hepimiz bir gün yerlerimizi, aynı görevleri çok daha büyük heyecanla, çok daha fazla enerjiyle, çok daha büyük vizyonla yerine getirecek birilerine bırakırız. AK Parti, meselelere bu şekilde bakar.

Balıkesir Belediye Başkanı'ndan istifa adımını bekliyoruz. İsimler üzerinden meseleyi konuşmayı doğru bulmuyoruz. Çekilme talebi gerçekleşmezse demokratik yöntemler tartışılır ve devreye koyulur. İstifa edilmezse yeni kararlar alınır.'' dedi.