Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sayısal Loto sonuçları, 28 Ekim Sayısal Loto sonuçları öğren, Sayısal Loto'da çıkan numaralar, gibi öğrenmek istediklerinize buradan ulaşabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın her cumartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto, bu akşam çekilecek. Peki Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu, Sayısal Loto'da çıkan numaralar neler, 28 Ekim Sayısal Loto sonuçları öğren gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto, bu akşam çekilecek. Her hafta milyonlarca insanın hayalini süsleyen büyük ikramiyenin sahibi belli olacak mı? Bayiilerde uzun kuyruklar oluşturan talihliler, bu hafta da zengin olmak için 6 doğru rakamı tutturmak istiyor. İşte 28 Ekim Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve çıkan numaralar ile ilgili detaylar...

28 EKİM 2017 SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

21 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI:

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto çekilişleri sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye almak için hak kazanan talihliler arasından;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyesini alabilir.

Talihliler kazandıkları ikramiyeleri bir yıl içerisinde ilgili yerden almalıdır. Bir yıl sonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.

SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

1094’üncü hafta çekilişi gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişinde en çok çıkan ve ikramiye kazandıran rakamlar; 18, 21, 36, 38 ve 40’tır.

Çekilişte en az çıkan rakamlar; 33, 37, 43 ve 45

SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

18 yaşından küçük olanlar, Sayısal Loto çekilişlerine katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye verilmez. Çekiliş kuponu doldurulurken kırmızı kalem kullanılmamalıdır ve işaretlemeler dik olarak yapılmalıdır. Doldurulan her kolon için ücret alınır. Oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde, kolon altında yer alan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir. Oynanan sayıların diğer çekilişlerde de geçerli olması için, kolonun sol bölümündeki çoklu çekiliş seçeneği işaretlenmelidir. Çekilişte büyük ikramiye için 6 bilen çıkmazsa, ikramiye tutarı sonraki hafta 6 bilen talihliye verilmek üzere devreder. Çekilişe katılım için sınır bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurularak çekilişlere katılım sağlanabilir.