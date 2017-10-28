Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fazilet Hanım ve Kızları son bölümü yayınlandı. Sevenleri merakla bu bölümü bekliyordu. Nefes kesen Fazilet Hanım ve Kızları’nda neler yaşandı, Fazilet Hanım ve Kızlarının son bölümünde ne oldu, Fazilet Hanım ve Kızları 21.bölüm fragmanı, Fazilet Hanım ve Kızları son bölüm izle, Fazilet Hanım ve Kızları 20.bölüm özeti… Fazilet Hanım ve Kızları’nda işler karışıyor. Hazan’ın sırrı öğrenmesi bütün dengeleri bozuyor. Son bölümü izleyenler 21.bölümde neler olacağını yeni bölüm fragmanından rahatlıkla bulabilir. Hazan, sırrı öğrenmesinin ardından Egemenler’le işbirliği yaparak Ece ve Fazilet’e büyük darbe vurdu.. Çaresizlik Fazilet’in elini kolunu bağlarken, işlerin hızla çirkinleşmesi Hazan’ı annesi ve kardeşine karşı zor durumda bırakır. Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun cevabı ve merak ettiğiniz her şeyi turkiyegazetesi.com.tr’den rahatlıkla bulabilirsiniz.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜM İZLE

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 20.BÖLÜM ÖZETİ

Hazan’ın kararı tüm dengeleri değiştiriyor



Hazan, Kerime’den aklının almadığı sırrı öğrenirken, Fazilet ve Ece’nin büyük sırrı ise Yağız’ın ellerindedir ve Egemen kardeşlerin Ece’nin yalanıyla zaman kaybetmeye hiç niyeti yoktur. Büyük yüzleşme Fazilet ve Ece için yıkıcı olur. Hazan’ın Egemen’lerle iş birliği yapması Fazilet ve Ece’ye bir darbe daha vururken Hazan, gerçeğin peşindedir. Yasin ve Selin’in de yalıya çağrılmasıyla olaylar çığırından çıkar. Çaresizlik Fazilet’in elini kolunu bağlarken, işlerin hızla çirkinleşmesi Hazan’ı annesi ve kardeşine karşı zor durumda bırakır. Fazilet ve Ece için yolun sonu gözükürken yalıya düşen bomba olayların seyrini kökünden değiştirir. Diğer yanda, Sinan ve Yağız arasındaki üstü kapalı Hazan gerilimi artık Hazan’ın kayıtsız kalamayacağı bir hal alırken iki kardeşle ilgili bildiği sır, Hazan’ı aklının ucundan bile geçmeyen bir yol ayrımına götürür. Hazan’ın kararı üçlü arasındaki dengeleri geri dönülmez şekilde değiştirmek üzeredir. Fazilet Hanım ve Kızları, Yeni Bölümleri ile Cumartesi Star’da

FAZİLET HANIM VE KIZLARI'NIN 19.BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI

Hazan’ın elinde Yağız’a ait gazete kupürleriyle Sinan’a yakalanması, iki kardeşi dönüşü olmayan bir gerilimin parçası haline getirir.Sinan ve Yağız, gazete haberleriyle ilgili gerçeğin peşindeyken yalıya gelen acı haber deprem etkisi oluşturur. Egemen yalısı ölüm acısıyla alt üst olur. Egemen kardeşler için babalarının ölümünü kabullenmek kolay olmayacaktır. Yalıyı saran yas, mirasın açıklanmasıyla birlikte yerini büyük bir kaosa bırakır. Ece’nin hamileliği Egemen kardeşlerin üzerine bomba gibi patlarken, Hazan ve Yağız’ın hamilelikle ilgili kapıldığı şüpheler olayların raydan çıkmasına sebep olur. Hazan ve Yağız, gerçeğin peşinde sürüklenirken, Sinan ise kendi içindeki fırtınaya doğru sürüklenmektedir. Hazan, Yağız ve Sinan arasında dile getirilmeyen gerilim giderek tırmanırken, yalının sakladığı sırlar birbir ortalığa saçılmak üzeredir.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?



Her anne evlatları için en iyisini ister. Fazilet Hanım da istedi... Fazilet’in sefaletten ihtişamlı Egemen Yalısı’na girişinin öyküsü çok konuşulacak...





Fazilet Hanım, hayattan daha fazlasını ister



Fazilet Hanım (Nazan Kesal), dul kaldıktan sonra hem ana hem de babalık yaptığı iki kızıyla birlikte, varoşun bağrında, küçücük evine sığdıramadığı büyük hayalleriyle, fakirlik içinde yaşar. Ömrü, pişmanlıklar ve kursağında kalmış heveslerle geçmiş olan Fazilet, herkes gibi daha iyi bir hayatın peşindedir. Bu uğurdaki tek yatırımı ise “altın bileziği güzelliği’’ dediği küçük kızı Ece’dir (Afra Saraçoğlu). Sert bir mizaca ve güzelliği yücelten annesine inat, erkeksi tavırlara sahip büyük kızı Hazan (Deniz Baysal) ise, babasının ölümünden beri yıldızının barışmadığı annesinin karşısındaki en büyük engeldir.

Fazilet’in Egemen’lerin hayatına girişi, iki kızının da hayatını değiştirir



Fazilet, bir gün ünlü olacağına inandığı Ece’yi hayallerinin peşinden oradan oraya sürüklerken, Fazilet Hanım ve kızlarının yolları bir anda saygın ve çok varlıklı bir aile olan Egemen’lerle kesişir. Fazilet’in hayran olduğu Boğaz’ın incisi yalılardan birinde yaşayan Egemen Ailesi ve sahip oldukları zenginlik, Fazilet’in hayallerinin bile ötesindedir. Fazilet’in Egemen’lerin hayatına girmesi, sadece Ece’nin değil, uzun zamandır ailenin dengesizliği ve çapkınlığıyla tanınan oğulları Sinan Egemen’e platonik bir aşkla bağlı olan Hazan’ın da hayatını geri dönülmez şekilde değiştirmek üzeredir. Cumartesi akşamı izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan “Fazilet Hanım ve Kızları’nın”nın yapımcılığını Avşar Film üstleniyor. Sırma Yanık’ın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Murat Saraçoğlu oturuyor.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ OYUNCU KADROSU



Fazilet Çamkıran – Nazan Kesal

Hazım Egemen – Mahir Günşıray

Hazan Çamkıran – Deniz Baysal

Yağız Egemen – Çağlar Ertuğrul

Ece Çamkıran – Afra Saraçoğlu

Sinan Egemen – Alp Navruz

Gökhan Egemen – Tolga Güleç