Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DGS ek yerleştirme işlemleri için son günün ne zaman olduğunu merak eden öğrenciler konuyla alakalı araştırmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. 2017-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 25-30 Ekim 2017 tarihleri arasında alınacaktır. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. İşte DGS ek yerleştirme işlemleri detayları...

2017-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 25-30 Ekim 2017 tarihleri arasında alınacaktır. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Ek yerleştirme için tercih ücreti 15,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 25-31 Ekim 2017 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 31 Ekim 2017 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

2017-DGS EK YERLEŞTİRME TERCİH İŞLEMLERİ

2017-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2017-DGS’ye girmiş ve 2017-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.

b) Boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

2017-DGS Ek Yerleştirmede, 2017-DGS Kılavuzu, 2017-DGS Tercih Bilgileri ve Ek Yerleştirme İle İlgili Açıklamalar metninde yer alan ilke ve kurallar ile yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları geçerli olacaktır. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekir.

Adaylar, 2017-DGS yerleştirme sonucu oluşan en düşük puanlara aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

PUAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

2017-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ÖSYM’nin internet sayfasından yayımlanmıştır. 2017-DGS Ek Yerleştirme için ayrıca bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayınlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.