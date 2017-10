Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Galatasaray maçı AZ Tv, İdman Tv şifresiz canlı izle gibi aradıklarınız bu haberde. Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Peki Trabzonspor Galatasaray maçı AZ Tv, İdman Tv şifresiz canlı izlenebilecek mi? Süper Lig'in 10. haftasında ligin namağlup lideri Galatasaray'ın 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 23 puanı bulunuyor. Trabzonspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 9 puanla 14. sırada yer alıyor. Bordo-mavili kulüp, yeni çalıştırıcısı Rıza Çalımbay ile Galatasaray karşısında galip gelerek hem taraftarının yüzünü güldürmek istiyor hem de ligde çıkış arıyor. Galatasaray ise zorlu Trabzon deplasmanından gol veya goller bularak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan Trabzonspor Galatasaray maçı AZ TV, İdman TV şifresiz canlı izle ile ilgili detaylarsa bu haberde yer alıyor...

Alex'ten açık kapı

Fenerbahçe’de sergilediği performansla sadece sarı-lacivertlilerin değil Türk futbolunun unutulmazları arasında giren Alex de Souza’dan çarpıcı açıklamalar. Bir internet sitesine konuşan Brezilyalı yıldız, Aziz Yıldırım ile Ali Koç’un yarışması beklenen başkanlık seçiminde tarafsız olduğunu söyledi. Kendisini Fenerbahçe’den göndermesine rağmen Aziz Yıldırım’la ilgili olumsuz bir ifade kullanmayan Alex “O, uzun süredir başkan ve kulüp için harika şeyler yaptı” dedi. Ali Koç’un Yıldırım’la çalıştığını vurgulayan Alex “Kendi fikirleri olmak zorunda… Kim kazanacak? Benim için küçük bir mesele” derken, Koç’un başkan olması hâlinde de Fenerbahçe’ye dönmek gibi bir düşüncesi olmadığını ifade etti. Ancak birkaç saat sonra “Tercüme hatası var. Türkiye dönmem demedim” diyerek sevenlerinin yüreğine su serpti.



> Hikâyem Fenerbahçe’dir



Kendisini Fenerbahçe’ye ait hissettiğini belirten Alex, Türkiye’de kötü bir anısının olmadığını vurguladı. “Fenerbahçe senin için ne anlam ifade ediyor sorusuna, “Çok fazla şey… Kısaca anlatmak zor” cevabı veren sambacı, “Kızım Türkiye’de doğdu. Büyük olan ise 3 aylıkken Türkiye’ye geldi. 20 yıl futbol oynadım. Bunun 8,5 yılında Fenerbahçe forması giydim. Bu yüzden kulübe de insanlara da çok güçlü hislerim var. Çünkü bana hep çok güzel davrandılar. Kötü bir anı hatırlamıyorum. Kısa ömürlü oldu ama bana ve aileme harika davranıldı” diye konuştu. Fenerbahçe’deki en iyi maçının Kadıköy’deki CSKA mücadelesi olduğunu belirten Alex, Beşiktaş veya Galatasaray’a gitmeyi asla düşünmediğini belirtirken “Bütün kulüplere saygı duyuyorum. Çünkü onlar tarafından çok güzel karşılandım. Ama benim hikâyem Fenerbahçe’dir” ifadesini kullandı.

Fernando: Mütevazi takımız

Galatasaray’ın başarılı orta sahası Fernando Reges yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Takımın çok iyi durumda olduğunu söyleyen Brezilyalı, “Zor bir döneme girdik ama buna hazırlıklıyız. Yapmamız gereken bu zamana kadar oynadığımız oyunu bundan sonraya da taşıyabilmek” dedi. Fernando, G.Saray’ın bu sezon yeni oyunculardan kurulmasına rağmen başarının çabuk gelmesini mütevazılığa bağladı. Fernando, “Yeni kurulan takımlarda ilk başta sıkıntılar olabilir. Biz de böyle olmadı. Bunda herkesin çok çalışma isteği ve mütevazı olması önemliydi. Takımdaki herkes hocanın dediklerini yapmak için elinden geldiğince çalışıyor. Tudor çok iyi bir teknik adam. Hem taktiksel anlamda hem çalışma anlamında mükemmel bir hoca” diye konuştu.



> Adapte olamadık



Geçen hafta oynanan derbiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Fernando, “Zaten bu derbiyi oynamadan da bilgi sahibiydik Birçok şey duyduk etraftan. Gördüğümüz atmosfer de duyduklarımızla birebir uyuşuyordu. Mükemmel bir atmosfer vardı. Biz de tabii ki kazanmak istiyorduk taraftarları mutlu etmek istiyorduk ama bunu başaramadık. Ama kötü oynadığımızı da söyleyemem. Bir hafta boyunca belli bir sistemle çalıştık ve o sistemle oynamaya başladık. Bence iyi de başladık. Oyunu domine ediyorduk, kontrol bizdeydi ama ne yazık ki sonra Serdar’ın sakatlığı geldi ve sistem değişti. Tam oyuna yeniden ağırlığımızı koyarken bu defa Belhanda kırmızı kart gördü. 10 kişi kalınca dengeler değişti” ifadelerini kullandı.



> Trabzon’a hazırız



Galatasaray’ın orta sahası Fernando Reges, zorlu Trabzon deplasmanın hazırlıklı olduklarını söyledi. Brezilyalı, “Aramızda konuştuklarımız, bana söylenenler Trabzon deplasmanın ne kadar zor geçtiği yönünde. Biz takım olarak buna hazırlıklıyız. 3 puanla dönmek istiyoruz” dedi. Brezilaylı yıldızın diğer sözleri ise şöyle: Maicon ile oynamanın saha içinde çok büyük avantajı oluyor. Ayaklarına çok hâkim oyun kurulumunda inanılmaz bizi rahatlatıyor. Kafa toplarında da çok etkili. Umarım gollerinin devamı gelir... Ndiaye gibi bir futbolcuyla beraber oynadığım için kendimi şanslı olarak nitelendiriyorum. Hem ligi iyi tanıyor hem de çok mücadele ediyor... Tam bir aile babasıyım. Zamanımın büyük bölümünü ailemle geçiriyorum, diğer taraftan Türkçe öğreniyorum.

Baskın planı

Fenerbahçe derbisindeki beraberlik, puan tablosunda G.Saray’a hasar vermese de, ortaya konulan futbol ve derbi galibiyeti hasretinin dindirilememesi psikolojik tahribat oluşturdu. Bu sebeple pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşması büyük önem taşıyor. Hem camiaya derbiyi unutturmak hem de ligde psikolojik üstünlüğü geri kazanmak bir yandan da zirvedeki yeri sağlamlaştırmak adına sarı-kırmızılılar için Karadeniz’deki mücadele çok önemli. Her maçı bir final olarak gören teknik direktör Igor Tudor, Trabzonspor maçındaki parolanın da önde baskı yapmak olduğunu oyuncularına anlattı. Futbolcularıyla yaptığı toplantıda, Trabzonspor’un kötü gidişatının kendilerini yanıltmaması gerektiğini ifade eden Hırvat hoca “Evet durumları pek parlak değil. Önemli eksikleri de olacak ama Trabzonspor’un çok kaliteli, her an her şeyi yapacak ayakları var. Bu sebeple onları tehlikeli bölgeden uzak tutacağız, önde basacağız” diye konuştu.



İki kişilik oynayın

Galatasaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis ile orta sahanın dinamosu Badou Ndiaye’ye bu karşılaşmada çok büyük iş düştüğünü söyleyen Igor Tudor, bu iki ismi hücum aksiyonlarının yanı sıra Trabzonspor’un oyun başlangıcında organizasyonu bozmakla görevlendirdi. Tudor ayrıca Tolga ile Feghouli’nin de iki kişilik performans göstermeleri gerektiğini anlattı. Merkez orta sahayı Selçuk İnan ile Fernando’ya emanet etmeyi planlayan genç teknik adam, kaptandan sık sık savunma arkasında top atıp Gomis’i kaçırmasını istedi. Öte yandan görev aldığı maçlarda başarılı bir performans ortaya koyan Martin Linnes ile de özel bir görüşme yapan Tudor, Norveçliye çalışmaya devam etmesini söyledi.

Aslan’ın bel kemiği

Galatasaray’da bu sezon Muslera dışında bütün resmî maçlarda 90 dakika forma giyen tek isim Brezilyalı stoper Maicon... Sao Paulo kulübünden 7 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan 29 yaşındaki futbolcu 11 maçta da görev yaptı. Östersunds faciasının ardından 9 lig maçında kendini kanıtlamayı başaran Maicon, taraftarın da sevgilisi olmayı başardı. Şu ana kadar 2 sarı kart gören tecrübeli stoperin Trabzonspor maçı öncesi herhangi bir endişesi bulunmuyor. Karadeniz ekibinin hücumcularını da mercek altına alan Brezilyalı, Tudor’un en büyük teminatlarından biri.



Bakanlık’ta ‘Rocky’ görüşmesi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ultrAslan tribünlerinde Rocky Balboa’yı resmeden dev bir poster ve yanında “Ayağa kalk” yazılı pankart açılmıştı. Koregrafinin terör örgütü FETÖ ile ilgisi olduğu iddialarının ardından ultrAslan Başkanı Sebahattin Şirin, Gençlik ve Spor Bakanlığına giderek müfettişlere ifade verdi. Şirin görüşme sonrası yaptığı açıklamada “Bu pankartı geçen seneden planladığımızı dile getirdik. Süreç bizim açımızdan güzele gidiyor” dedi.

AZ TV yayın akışı

22.02.2017

8:00 "Xəbərlər"

8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

11:00 "Xəbərlər"

11:30 Bədii film: "Fərsizin gündəliyi-2"

13:00 "Hərb tariximizdən"

13:30 "Təmas nöqtəsi"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Günün nəbzi"

15:10 Cizgi filmləri

15:30 "Sağlam olaq"

16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

17:00 "Xəbərlər"

17:30 "Musiqi mozaikası"

18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)

18:30 Televiziya filmi

19:00 "Region xəbərləri"

19:30 "Musiqi dəqiqələri"

20:00 "Xəbərlər"

20:50 "Günün nəbzi"

21:30 "Elm və innovasiya"

22:15 Televiziya filmi

23:00 "Xəbərlər"

2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

2:15 "Elm və innovasiya"

3:00 "Günün nəbzi"

3:40 "Görüş yeri"

5:00 "Xəbərlər"

5:50 "Müasir Azərbaycan gənci"

6:20 Televiziya filmi

7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

7:15 "Xalq təranələri"

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

22.02.2017

08:00 İdman xəbər

08:20 Bakı 2015.Avropa oyunları

10:00 Futbol.Çempionlar liqası.”Mançester Siti” – “Monako”

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Bayer” – “Atletiko” M

14:00 Avrofutbol

15:00 İdman xəbər

15:20 Voleybol.Çempionlar liqası.”Çemik Polis” – “Telekom”

17:00 İspaniya çempionatının icmalı

18:00 İdman xəbər

18:20 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)

19:30 Avropadan futbol (canlı)

20:30 Arena.Trabzonsporun yeni stadionu (yeni)

21:00 İdman xəbər

21:45 Futbol.İspaniya çempionatı.”Valensiya” – “Real” M (canlı)

23:45 Futbol.Çempionlar liqası.”Sevilya” – “Lester” (canlı)

02:00 İdman xəbər

02:20 Futbol dahiləri

02:00 “Kotv klassik”.Telejurnal

03:20 Futbol.İngiltərə çempionatı.“Lester” - ”Mançester Yunayted”

05:00 “Kotv klassik”.Telejurnal

06:00 Futbol.Almaniya çempionatı.”Borussiya” D – “Leypsiq

08:00 İdman xəbər

