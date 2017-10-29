Mithatpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlar,  kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilin altından kedi sesi geldiğini fark ederek,  durumu sürücüye bildirdi. Aracın altına bakan sürücü İdris Güllü, otomobilin dingili ile  amortisörü arasına yavru bir kedinin sıkıştığı gördü. Kriko ve bijon yardımıyla  kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan Güllü, başarılı olamayınca, durumu  itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, aracın altına girerek kısa sürede kediyi  bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiyeciler, daha sonra yürüyemediğini fark ettikleri  yavru kediyi, tedavi için veterinere götürdü.

Sürücü Güllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı ışıkta  beklediği sırada iki kişinin kendisini uyardığını ifade ederek, "Araçtan inerek  otomobilin altına baktım. Bijonun üçünü söktüm, birini sökemedim. Bijon sıkışmış.  Olay yerine çağırdığımız itfaiye ekipleri, kediyi kurtardı." diye konuştu.

Kedinin otomobilin altında olduğu fark eden Begüm Yılmaz da sürücünün  duyarlılık göstererek araçtan indiğini ve otomobilin tekerliğini sökmeye  çalıştığını anlattı.

İtfaiye ekiplerine haber veren Edibe Akbel Kara ise sürücünün kediyi  kurtarmak için çabaladığını ancak başarılı olamayınca durumu ekiplere haber  verdiğini belirterek, kedinin durumunun iyi göründüğünü dile getirdi.