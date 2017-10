Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 Ekim 2017 On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. On Numara çekiliş sonuçları ve çıkan numaralar bu haberde yer alıyor. Haftanın her pazartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara sonuçları bu akşam belli oluyor. Zengin olma hayâlini süsleyen On Numara sonuçları bu akşam belli olacak. Talihliler, her hafta olduğu gibi bu hafta da gişelerin önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Peki On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? On Numara sonuçlarını nasıl öğrenilir? İşte 30 Ekim 2017 On Numara çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar...

30 EKİM 2017 SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

23 EKİM 2017 SONUÇLARI

ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



On Numara çekilişleri sonucunda 6 bilen, 7 bilen, 8 bilen, 9 bilen ve 10 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;

6 bilenler ve 7 bilenler loto bayilerinden,

8 bilenler ve 8 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

10 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

İkramiye kazanan talihliler bir yıl içinde ikramiyesini almalıdır. Aksi halde bir yıl sonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme işlemi yapılmaz.



ON NUMARA NASIL OYNANIR?



On Numara kuponundaki kolonlarda 1’den 80’e kadar sayılar yer alır. Bu sayılardan 10 tanesi seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için ücret alınır. Çekiliş sonucunda toplam 22 sayı belirlenir. Belirlenen sayılar içerisinden 6, 7, 8, 9 ve 10 tanesini bilenler ikramiye almaya hak kazanır.

18 yaşından küçük olanlar çekilişlere katılamazlar. Katılmış olsa bile ikramiye verilmez. Çekiliş ile dağıtılacak ikramiye tutarları, o hafta elde edilen hasılat üzerinden hesaplanır. On Numara oyununda katılım sınırı bulunmaz. Çekiliş için istenilen sayıda kolon doldurulabilir.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

22 şanslı numaradan 10 tanesini bilen talihlilerin büyük ikramiye kazandığı On Numara'da 795. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan binasında gerçekleştirilecek olan çekiliş, noter huzurunda yapılacak.

On Numara çekilişi, saat 21:15'te başlayacak ve kazanan numaralar belirlenecek. Çekilişin tamamlanması ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Saat 21:45'ten sonra vatandaşlar On Numara sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

ON NUMARA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

10 bilen, 9 bilen, 8 bilen, 7 bilen, 6 bilen ve hiçbir numarayı bilemeyen kişilere ikramiyenin dağıtıldığı On Numara'da sonuçlar ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden açıklanmaktadır.

Çekiliş sonuçları en geç saat 21:45'te www.millipiyango.gov.tr veya www.mpi.gov.tr adreslerinden açıklanmaktadır. Çekiliş sonuçlarının açıklandığı ekranda ikramiye bilgileri, büyük ikramiye kazanan il ve ilçe bilgisi ve çekilişin gerçekleştirilme videosu yer almaktadır.

Çekiliş sonuçlarının resmi olarak açıklanmasının ardından sonuçlar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları üzerinden de On Numara sonuçlarını öğrenebilir.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI (23 EKİM 2017)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, 794. hafta On Numara çekilişini gerçekleştirdi. On Numara'nın geçen haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kazandıran numaralar ise 9, 12, 13, 16, 18, 20, 24, 26, 29, 33, 36, 37, 41, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 69 ve 80 olarak belirlendi.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul'un Bağcılar ilçesinden satın aldığı kaydedildi.