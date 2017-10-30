Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şu aralar dünya gündeminde adından daha da sık söz ettiren isim Kevin Spacey kimdir, Kevin Spacey ne iş yapar, Kevin Spacey olayı ne gibi soruların cevaplarını merak ediyorsanız eğer sizler için hazırladığımız bu hbaere bir göz atın... Kevin Spacey kimdir? Kevin Spacey Oscar ödüllü ünlü Amerikalı bir aktördür. Kevin Spacey çok sayıda başarılı film ve dizide baş rol oynamıştır. Kevin Spacey 26 Temmuz 1959’da New Jersey’ de doğdu. Kendisi aynı zamanda iki defa Oscar ödülü kazanmış Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu ve yönetmendir. Kevin Spacey Fowler, teknik yazar olan Thomas Geoffrey Fowler ve sekreter olan Kathleen (Spacey)’in üçüncü çocukları olarak South Orange, New Jersey’de doğdu. FOX News tarafından Amerikan Nazi Partisi üyesi olmakla suçlanan babası genellikle işşiz kaldığından bu durum ailesinin sık sık taşınmasına sebep oldu. Aile sonunda 1963 yılında Güney Kaliforniya’ya yerleşti. Spacey Kaliforniya’da büyüdü.



Televizyon ve sinema filmlerinde yardımcı oyunculuk yapmaya başlamadan önce kariyerine 1980’lerde tiyatro oyuncusu olarak başladı. 1990’larda oynadığı fimlerle büyük beğeni kazandı. 1995 yılında rol aldığı Olağan Şüpheliler filmindeki performansı ile en iyi yardımcı erkek oyuncu oscarını kazanarak kariyerinin zirvesine çıktı. Bu başarıyı 1999 yılında Amerikan Güzeli filmindeki sıradışı oyunculuğu takip etti ve bu filmi ile En iyi Erkek Oyuncu oscarını kazandı. Spacey, Se7en, Pay It Forward, The Usual Suspects, L.A. Confidential, ve en son filmi Superman Returns gibi iz bırakan birçok Hollywood filminde rol aldı.



Şu sıralar kendisini Frank Underwood olarak tanıyoruz

18 Mart 2011’de, Netflix dizisi House of Cards’da Frank Underwood rolü için adı duyuruldu. 2013’te 65. Primetine Emmy Ödülleri’nde Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Emmy Ödülü’ne aday gösterildi. Bu bir internet televizyonu dizisi için ilkti. En sonunda 72. Altın Küre Ödülleri’nde drama dizileri için en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı ve 21. SAG Ödülleri için 2. sezondaki performansıyla SAG’ın Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne aday gösterildi.



Oscar ödülünü aldıktan sonra çekilen bir kare