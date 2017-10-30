Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahse konu olan Sig Sauer silahı kimler kullanıyor, Sig Sauer silahı tam olarak yasaklandı mı, Sig Sauer silahı nasıl bir silah, elinde Sig Sauer silahı olanlar ne yapmalı? İşte Sig Sauer silahı olanların merak ettiği bu soruların cevapları... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis teşkilatıyla ilgili olarak yaptığı açıklama sonrası artık Sig Sauer silahlar kullanılmayacak. Erdoğan’ın Sig Sauer silahlarının artık alınmayacağını ve kullanılmayacağını açıklamasının ardından Kayserililer, Cumhurbaşkanının çağrısına uydu. Kayseri’de silahçılık yapan Taha Tayfun Bağcı, Cumhurbaşkanının açıklamasından sonra bahse konu marka silahların satışında ciddi bir düşüş olduğunu kaydetti. Vatandaşların ellerinde Sig Sauer marka silahları ellerinden çıkarmak için başvurduklarını kaydeden Bağcı, “Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra Sig Sauer marka silahların satışlarında ciddi bir oranda düşüş yaşadık. Sig Sauer marka silahları olan vatandaşlarımız, özellikle kamu personellerimiz ellerinde bulunan bu marka silahları satma girişiminde bulundular. Ellerinde bulunan Sig Sauer silahlarını satmak için bize gelen müşterilerimizin sayısı oldukça artmaya başladı" dedi. Bağcı, silah satın almak isteyenlerin de yerli silahlara yöneldiğinin altını çizerek, " Vatandaşlarımız ellerindeki yabancı marka silahları özellikle Sig Sauer marka silahları ellerinden çıkarma gayretindeyken, yerli marka tabancaları da alma gayreti içerisine giriyorlar” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı’nın çağrısı sonrasında yerli silah sanayisine beklenen desteğin de geldiğini kaydeden Bağcı, “Biz ilerleyen günlerde bu durumun daha da artacağını, özellikle ruhsat tarihleri biten vatandaşlarımızın ellerinde bulunan yabancı marka silahları yerli marka silahlar ile değiştireceğini tahmin ediyoruz. Yerli silah sanayine uzun zamandan beri beklediğimiz destek gelmeye başladı” dedi.



Sig Sauer nasıl bir silah? Hangi ülkede üretiliyor? İşte tüm merak edilenler...

Yarı otomatik tipinde bir silah olan Sig Sauer, Almanya - İsviçre ortaklığında kurulan J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH adlı bir firma tarafından üretilmekte. 1751 yılından bu yana makine üretimi yapan bu firmanın merkezi Almanya'dadır. Zorlu dayanıklık testlerinden başarıyla ve kolayca geçen bir silah olan Sig Sauer, her koşulda çalışabilen ve çok dengeli olan bir silahtır. Sonsuz denilebilecek namlu ömrü ve asla tutukluluk yapmaması gibi kritik özelliklere sahip olan Sig Sauer, günümüzde Türkiye dahil birçok devletin özel kuvvet birimlerinde tercih edilmektedir. Hem tabanca, hem de yarı otomatik silah olarak özel kuvvet birimlerinin tercih ettiği Sig Sauer, günümüzde ABD'de üretilmektedir ve modifikasyonları da yine ABD'de yapılmaktadır.



Silahın teknik özellikleri

Dünya liderlerinin yakın korumaları tarafından da tercih edilen Sig Sauer model silahların teknik özellikleri ise şu şekilde:

Kalibre: 9 mm Luger.357 SIG, .40 SW

Uzunluk: 180 mm

Namlu uzunluğu: 99 mm

Ağırlık(boş): 770 g

Kapasite: 12+1



​Sig Sauer silahı kimler kullanıyor?

SIG Sauer tarafından üretilen silahların Türkiye’de hangi güvenlik birimi tarafından nasıl kullanıldığına dair resmi bir kayıt bulunmuyor. Ancak basında özellikle 2000’den sonra çıkan haber ve makalelerden, özellikle Polis Özel Hareket Dairesi’nin envanterinde bu şirketin ürettiği silahların önemli bir yer kapladığı anlaşılıyor. Bu silah dayanıklı olması ve tutukluk yapmamasından dolayı yalnızca Türk emniyeti değil, dünyadaki birçok kolluk kuvveti tarafından tercih ediliyor. Kanada, Almanya, Fransa, Güney Kore, İsrail, İspanya, İngiltere, Hindistan ve Venezuela bu ülkelerden yalnızca birkaçı. Silah alımının satımının yapıldığı sitelerde 12 Ekim'den itibaren Sig Sauer marka silahların satışı yoğunlaşmış durumda. Bu satışları yapanların neredeyse tamamı ise kamu görevlisi. 'Kamu Görevlisinden Sıfır', 'Kamu Görevlisinden Tertemiz', 'Kamu Görevlisinden Kutusundan Hiç Çıkarılmamış' başlığıyla satışa çıkarılan ve neredeyse üç haftadır satılmayı bekleyen tabancaların fiyatı modeline göre 10 bin lira ile 25 bin lira arasında değişiyor. Konuştuğumuz ve silahı satış sebebini sorduğumuz bazı satıcılar 'kamu görevlisi' olduklarını belirterek detay vermek istemiyor. Bazıları ise sadece 'ihtiyaçtan' diyerek geçiştiriyor.